YouTube anuncia una herramienta para acceder a licencias musicales y monetizará los ‘Shorts’

Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Este miércoles 21 de septiembre, YouTube ha dado a conocer el nuevo programa de monetización que pondrá a disposición de los creadores de contenido que optan por el formato de vídeo corto denominado Short, y la herramienta con la que resuelve los problemas con las licencias musicales.

Cabe mencionar que la compañía desde el 2007 implementó el programa Partners, donde la plataforma permite compartir sus ingresos a los creadores de contenido. Asimismo, YouTube en el último tiempo ha pagado más de 50.000 millones de dólares a los creadores o empresas multimedia.

De igual manera, este programa se ha ampliado para ofrecer diez métodos de monetización, y desde principios de 2023 admitirá el formato Shorts, siempre que los creadores y artistas superan un umbral de mil suscriptores y 10 millones de visualizaciones de Shorts en un periodo de 90 días.

Asimismo, el reparto de ingresos de Shorts se basará en los anuncios que se mostrarán entre los vídeos en el ‘feed’ de Shorts. “Los ingresos que se obtienen cada mes con estos anuncios se irán acumulando y se utilizarán para recompensar a los creadores de Shorts y ayudarles a cubrir los costes de las licencias musicales”, indicó el vicepresidente de Productos de Creadores de YouTube, Amjad Hanif.

Por otra parte la plataforma, con el propósito de resolver los problemas con las licencias musicales, se ha anunciado que se va redefinir la forma de añadir música a los vídeos de los creadores. Para ello, ha implementado Creator Music dentro de YouTube Studio.

“Los creadores podrán comprar licencias musicales de alta calidad y asequibles sin que ello afecte a su capacidad de monetización. Obtendrán el mismo porcentaje de ingresos que en los vídeos sin música”, afirmó la compañía a través de un comunicado.

Finalmente, esta herramienta tendrá un catálogo de canciones para los vídeos de formato largo. Cabe mencionar que actualmente hay una versión beta en Estados Unidos.

YouTube responde a críticas por excesivos anuncios publicitarios

YouTube ha asegurado que la aparición de hasta diez anuncios sin posibilidad de saltarlos antes de la reproducción de los videos formaba parte de un experimento con un formato que ha llamado ‘cápsula de anuncios’ (‘ad pods’).

Los usuarios de YouTube han visto en las últimas semanas que la aparición de anuncios en la plataforma han crecido tanto en número como en duración. En algunos casos, esta situación ha llegado a la reproducción de hasta diez anuncios seguidos, sin posibilidad de saltarlos.

Ante las quejas, la cuenta Team YouTube explicó que se debía a un tipo de formato de publicidad llamado ‘bumper ad’, que muestra varios anuncios consecutivos al inicio de un vídeo y con una duración aproximada de seis segundos, que no permite al usuario saltarlos.

Ahora, en declaraciones a 9to5Google, la compañía tecnológica ha asegurado que formaba parte de un “pequeño experimento” que ya ha concluido, en el que se mostraron “múltiples anuncios en una cápsula de anuncios cuando los usuarios veían videos más largos en televisores conectados”.

Usuarios no tiene el control sobre lo que se muestra en las recomendaciones de YouTube

Los usuarios de YouTube no tienen el control sobre la gestión de los videos que sugiere la plataforma en base a su actividad, pues no solo los mecanismos que ofrece no son efectivos sino que las malas recomendaciones acaban aparecieron con el tiempo, según se desprende del último estudio de Fundación Mozilla.

El algoritmo de recomendaciones de YouTube parte de la actividad anterior del usuario para sugerir otros vídeos relacionados con sus intereses, pero los resultados que en ocasiones ofrece han suscitado polémicas y promovido investigaciones que han intentado comprender su funcionamiento.

Una de las voces que se han posicionado en contra de este algoritmo es la del desarrollador Guillaume Chalot, uno de los ingenieros responsables de su programación, que en 2019 aludió a su capacidad para consumir el tiempo de los espectadores.

Finalmente, YouTube, ha defendido su papel para combatir la desinformación, en tanto que han mejorado con el tiempo el algoritmo para que priorice contenidos autorizados contra los bulos y las teorías de la conspiración.

*Con información de Europa Press.