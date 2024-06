YouTube aplica una nueva táctica para impedir que los usuarios escapen de los anuncios publicitarios

Google comenzó a implementar medidas contra el uso de programas de bloqueo de anuncios en mayo del año pasado, impidiendo la reproducción de vídeos a las c uentas gratuitas que utilizasen estos programas, como AdBlock o AdGuard .

Los anuncios en YouTube suelen ser de 30 segundos. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett