A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

Cundinamarca es un destino turístico lleno de contrastes y encanto. Su territorio ofrece paisajes ideales para el ecoturismo y las actividades al aire libre. De igual manera, tiene pueblos que conservan sus tradiciones y arquitectura, los cuales atraen a visitantes de todas partes del país.

Entre sus municipios se encuentra Sasaima, ubicado en la provincia de Gualivá, a 80 kilómetros de Bogotá, lo que representa alrededor de 2 horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima cálido y sus paisajes montañosos, siendo un lugar ideal para la agricultura y el ecoturismo, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la cordillera Oriental, Sasaima tiene una altitud de aproximadamente 1.600 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, agregó la entidad sobre el municipio que es apodado como la ‘primavera cundinamarquesa’.

Historia

De acuerdo con la Gobernación, los primeros pobladores del territorio eran los indígenas sasaimas de la nación Panche. El pueblo fue fundado por el oídor Alonso Vásquez de Cisneros el 3 de junio de 1605 y se erigió parroquia en 1770 y la actual iglesia fue iniciada en 1888 por el sacerdote Aristides Mora y terminada en 1943.

Sasaima, Cundinamarca, un destino ideal para los amantes del ecoturismo, la historia y la cultura. Foto: Facebook - Alcaldía de Sasaima/API.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose los cultivos de café, frutales y caña de azúcar. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés se encuentra el monolito panche. Es considerado uno de los petroglifos más grandes del país. “Contiene más de 400 figuras y gran variedad de motivos, distribuidos en aproximadamente 94 m cuadrados, su parte más baja suele estar cubierta por las aguas de la quebrada Talauta, se localiza en la vereda el Mojón, en la finca Taray a orillas de la carretera principal, a un poco más de 1 km de la cabecera municipa”, señala la alcaldía del municipio.

Otro sitio es la laguna de los Lugo, la cual está localizada cerca del área urbana. Es un espejo de agua de una hectárea y a su alrededor hay una ceiba grande y árboles frutales. Es considerada apta para el canotaje y la pesca, subraya la Alcaldía.

El alto de la Cruz es otro lugar imperdible en el que se divisa el casco urbano. En su cima se encuentra erigida una cruz. Es destacado como “un lugar de romería y de contemplación, desde allí se visualiza la panorámica urbana y se observa gran parte de las veredas del municipio y sus multicolores tonalidades verdes que ofrece la naturaleza”.