Turismo

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

Se ubica a 80 kilómetros de la capital del país.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
Sasaima, Cundinamarca.
Sasaima, Cundinamarca. Foto: Facebook - Alcaldía de Sasaima

Cundinamarca es un destino turístico lleno de contrastes y encanto. Su territorio ofrece paisajes ideales para el ecoturismo y las actividades al aire libre. De igual manera, tiene pueblos que conservan sus tradiciones y arquitectura, los cuales atraen a visitantes de todas partes del país.

Entre sus municipios se encuentra Sasaima, ubicado en la provincia de Gualivá, a 80 kilómetros de Bogotá, lo que representa alrededor de 2 horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima cálido y sus paisajes montañosos, siendo un lugar ideal para la agricultura y el ecoturismo, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la cordillera Oriental, Sasaima tiene una altitud de aproximadamente 1.600 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, agregó la entidad sobre el municipio que es apodado como la ‘primavera cundinamarquesa’.

Turismo

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Turismo

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Turismo

Así es uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia, ofrece fascinantes vistas

Turismo

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Turismo

A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

Turismo

El pueblo de Antioquia, que es reconocido por su producción de oro y sus fuentes hídricas, está a siete horas de Medellín

Turismo

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

Turismo

El municipio del Eje Cafetero que pronto estrenará mirador turístico, un atractivo clave para contemplar sus bellos paisajes

Turismo

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó ‘La calle’, destaca por su arquitectura republicana y sus lindos paisajes

Turismo

Así es la ‘capital pesquera’ de Córdoba, uno de los pueblos más antiguos del departamento

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca donde se encuentra la ‘laguna encantada’, un destino ideal para el ecoturismo

Historia

De acuerdo con la Gobernación, los primeros pobladores del territorio eran los indígenas sasaimas de la nación Panche. El pueblo fue fundado por el oídor Alonso Vásquez de Cisneros el 3 de junio de 1605 y se erigió parroquia en 1770 y la actual iglesia fue iniciada en 1888 por el sacerdote Aristides Mora y terminada en 1943.

Antes conocido como 'primavera cundinamarquesa', este es el pueblo donde el paisaje se fusiona con el verde de las montañas y cielo azul
Sasaima, Cundinamarca, un destino ideal para los amantes del ecoturismo, la historia y la cultura. Foto: Facebook - Alcaldía de Sasaima/API.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose los cultivos de café, frutales y caña de azúcar. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés se encuentra el monolito panche. Es considerado uno de los petroglifos más grandes del país. “Contiene más de 400 figuras y gran variedad de motivos, distribuidos en aproximadamente 94 m cuadrados, su parte más baja suele estar cubierta por las aguas de la quebrada Talauta, se localiza en la vereda el Mojón, en la finca Taray a orillas de la carretera principal, a un poco más de 1 km de la cabecera municipa”, señala la alcaldía del municipio.

A dos horas de Bogotá: Así es uno de los municipios más poblados de Cundinamarca, un destino con historia y tradición

Otro sitio es la laguna de los Lugo, la cual está localizada cerca del área urbana. Es un espejo de agua de una hectárea y a su alrededor hay una ceiba grande y árboles frutales. Es considerada apta para el canotaje y la pesca, subraya la Alcaldía.

El alto de la Cruz es otro lugar imperdible en el que se divisa el casco urbano. En su cima se encuentra erigida una cruz. Es destacado como “un lugar de romería y de contemplación, desde allí se visualiza la panorámica urbana y se observa gran parte de las veredas del municipio y sus multicolores tonalidades verdes que ofrece la naturaleza”.

Más de Turismo

Antes conocido como 'primavera cundinamarquesa', este es el pueblo donde el paisaje se fusiona con el verde de las montañas y cielo azul

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

El Dovio es el municipio más joven del Valle.

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Represa de betania

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Támesis, Antioquia

Así es uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia, ofrece fascinantes vistas

Vista general de 'Pozos Azules' en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Tangua, Nariño

A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

El Bagre, Antioquia

El pueblo de Antioquia, que es reconocido por su producción de oro y sus fuentes hídricas, está a siete horas de Medellín

Palmira

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

Turistas en Colombia

Viajera destaca joya natural, a 3 horas de Medellín, considerada uno de los mejores atractivos del suroeste antioqueño

Belén de Umbría, Risaralda

El municipio del Eje Cafetero que pronto estrenará mirador turístico, un atractivo clave para contemplar sus bellos paisajes

Noticias Destacadas