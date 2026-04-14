A menos de 3 horas de Ibagué: el pueblo tolimense que cautiva con sus paisajes al Nevado del Ruiz

Tolima se consolida como un destino privilegiado por su gran riqueza natural y ubicación estratégica, en el centro del país, ofreciendo a los viajeros un abanico de destinos que deslumbran con sus atractivos.

Entre esos lugares sobresale el municipio de Casabianca, situado al norte del departamento. Esta encantadora población ofrece paisajes naturales impresionantes que lo convierten en una excelente opción para quienes disfrutan hacer ecoturismo.

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El viaje por carretera desde Bogotá hasta Casabianca, Tolima, tiene una duración aproximada de 8 horas a lo largo de unos 238 kilómetros. Por su parte, desde Ibagué, capital del departamento, el recorrido es de cerca de 154 kilómetros.

Cuenta con una temperatura promedio de 17.2 grados centígrados y su popularidad se debe, principalmente, a su belleza paisajística y tradiciones arraigadas.

El municipio de Casabianca tiene parte de su territorio dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados y más exactamente cerca del Nevado del Ruiz.

Los paisajes al Nevado del Ruiz que enamoran en Casabianca

Este pueblo tiene parte de su territorio dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados y más exactamente cerca del Nevado del Ruiz, señala la Alcaldía Municipal en su página web. Por eso, uno de sus principales atractivos son sus paisajes de este icónico lugar.

Casco urbano de Casabianca, Tolima Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Casabianca Tolima / API

Por otro lado, para los amantes de la naturaleza y la aventura, Casabianca ofrece rincones tan mágicos como la Cascada Hoyo Caliente, una fuente de agua natural con una altura de 200 metros aproximadamente.

Situada al suroriente de la cabecera municipal, esta zona se distingue por su entorno tranquilo y una geografía ideal para la práctica de deportes extremos como el canyoning y la tirolesa. Además, alberga una notable riqueza en flora y fauna.

A estos sitios de interés imperdibles para visitar en Casabianca se suma Carros de Piedra, un impresionante fenómeno geológico digno de admirar en la vereda La Joya, a tan solo hora y media del casco urbano caminando y 20 minutos en vehículo.

Según resalta la Gobernación del Tolima, se trata de un atractivo natural que solo se encuentra en tres lugares del mundo: China, Cañón del Colorado y Casabianca Tolima.

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Las Termales de Agua Caliente son otra parada obligatoria en la vereda que lleva el mismo nombre, ideal para quienes buscan descansar y priorizan su bienestar.

Se dice que sus aguas azufradas y calientes son saludables y agradables; además, esta característica se complementa de manera perfecta con su entorno natural, creando un ambiente de armonía único.