A menos de 4 horas de Bogotá en avión, el destino que sorprende con su gran belleza natural y exquisitos tours gastronómicos

Conocida por su vibrante fusión de historia colonial, gastronomía mundialmente reconocida y paisajes costeros, Lima se consolida como un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y el buen comer.

Desde Bogotá, un vuelo directo a la capital de Perú toma alrededor de tres horas, lo que la convierte en un destino perfecto para planear unas vacaciones en familia. No obstante, más allá de su fácil conexión aérea, este lugar cautiva con experiencias pensadas para sorprender y disfrutar a viajeros de todas las edades.

En Lima, cada rincón invita a vivir experiencias memorables como:

Recorrerla en dos ruedas

La ciudad se puede recorrer fácilmente en bicicleta gracias a la ruta que une los distritos de Miraflores y Barranco, por lo que se ha convertido en una de las formas más entretenidas de descubrir sus encantos.

Durante la experiencia, los viajeros pueden observar el extenso malecón que conecta estas dos zonas turísticas con vistas impresionantes de los acantilados y el océano Pacífico.

De acuerdo con el circuito que se elija, se pueden hacer algunas paradas en atractivos como el Parque Kennedy, el Parque del Amor, el Centro Comercial Larcomar (ubicado en un acantilado), el Puente de los Suspiros, entre otros.

Vista aérea de la espectacular puesta de sol sobre el horizonte de Miraflores en Lima con la carretera costera. Foto: Getty Images

Para disfrutar este plan, según PromPerú, actualmente existen diferentes operadores certificados que permiten descubrir la ciudad en dos ruedas de manera segura.

Para los amantes de la naturaleza

Quienes buscan conectarse con la naturaleza, el Parque de la Reserva es una gran opción. Este lugar es considerado uno de los más fascinantes de Lima, debido a las más de 10 fuentes ornamentales que lo componen.

Allí, grandes y niños suelen pasar momentos inolvidables en el Circuito Mágico de Agua, donde sus fuentes lanzan enormes chorros de este recurso o forman singulares túneles que invitan a divertirse.

En la noche es posible apreciar un fabuloso espectáculo de luces en la llamada Fuente de Fantasía. Durante el show, se muestran elementos icónicos de Perú relacionados con su historia, danzas, gastronomía y cultura.

Vista nocturna de modernas fuentes coloridas en un parque público. Foto: Getty Images

Tours gastronómicos exquisitos

Los tours gastronómicos en Lima suelen comenzar en un mercado para conocer de cerca los variados productos peruanos, que hacen de cada plato una fusión de sabores que han sido reconocidos a nivel global.

Además, en varios restaurantes ofrecen la experiencia de preparar diversos platos típicos, como el ceviche o la causa limeña, así como bebidas emblemáticas como el pisco sour.

Por otro lado, postres como la cremolada elaborada con frutas peruanas, entre ellas la chirimoya y la lúcuma, así como por el tradicional churro limeño, son los más elegidos por los más pequeños.

La gastronomía es uno de los principales atractivos de Perú. Foto: Getty Images

Zonas arqueológicas imperdibles

La capital peruana tiene múltiples sitios arqueológicos para visitar, entre ellos la Huaca Pucllana, un impresionante centro ceremonial y administrativo construido con adobe hace unos 1.800 años, ubicado en medio de la zona urbana de Miraflores.

También está el Santuario Arqueológico de Pachacamac, ubicado al sur de la ciudad, que en el pasado fue un importante centro de peregrinación prehispánico, en el que se veneraba al dios Pachacamac.

Santuario Arqueológico de Pachacamac Foto: Crédito: PromPerú

Con este tipo de planes, Lima se consolida como un destino atractivo y de fácil conexión para los viajeros desde Colombia.