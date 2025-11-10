A solo 1 hora de Bogotá: la ruta para hacer senderismo en compañía de su mascota, un plan perfecto para un fin de semana

Bogotá se consolida como un excelente punto de partida perfecto para descubrir diferentes destinos llenos de encanto y belleza natural. En sus alrededores, diversos senderos ecológicos ofrecen la oportunidad de escapar del bullicio urbano y disfrutar de un entorno sereno, rodeado de vegetación, aire puro y tranquilidad.

A solo una hora de viaje por carretera desde la capital colombiana, los viajeros tienen la oportunidad de sumergirse en una aventura inolvidable a través de la Cascada de Albán, un paraíso natural que combina aventura y descanso.

Este rincón es ideal para los amantes del senderismo y para quienes disfrutan explorar junto a su mascota, ya que permite recorrer caminos rodeados de bosque, escuchar el sonido del agua y conectar con la naturaleza en su estado más puro.

En este lugar, los visitantes pueden adentrarse en un entorno natural lleno de encanto, donde las quebradas cristalinas y una imponente cascada se mezclan con la serenidad del bosque altoandino. Además, el recorrido permite transitar por antiguas vías del tren, lo que añade un atractivo histórico y pintoresco a la caminata, convirtiéndola en una experiencia que combina naturaleza, aventura y memoria.

Recomendaciones para tener en cuenta

Este sendero se caracteriza por su baja dificultad y un recorrido que toma entre tres y cuatro horas aproximadamente. Se recomienda realizarlo en compañía de un guía local, quien conoce los puntos más atractivos del trayecto y los espacios ideales para disfrutar junto a la mascota entre ríos y cascadas.

Para llegar a este lugar desde Bogotá, la ruta más práctica es salir por la calle 13 o la calle 80, tomar la variante y pasar por los municipios de Funza, Mosquera y Facatativá. Desde este punto, en tan solo media hora, los visitantes pueden acceder a este paraíso natural, donde el constante sonido del agua y el verdor del paisaje crean una experiencia inolvidable.

Aunque el recorrido es considerado de baja exigencia, es importante tener en cuenta que las condiciones climáticas pueden modificar su nivel de dificultad. Las lluvias, el aumento del caudal de los ríos o la presencia de lodo y piedras resbaladizas pueden elevarlo fácilmente a un nivel medio o nivel tres, por lo que se recomienda precaución y calzado adecuado.