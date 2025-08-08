Suscribirse

Aplique estos consejos para tener unas vacaciones realmente relajantes y divertidas

El primer consejo aportado es planear lo justo, con una idea general de los recorridos y actividades a realizar.

Redacción Turismo
8 de agosto de 2025, 11:03 p. m.
personas expuestas al sol
El primer consejo aportado es planear lo justo, con una idea general de los recorridos y actividades a realizar. | Foto: Getty Images

Para la mayoría de las personas, las vacaciones son ese momento perfecto para desconectarse del caos de la ciudad y de la rutina cotidiana en busca de relajación y reflexión. No obstante, este periodo no siempre deja descanso y relajación.

Lejos del trabajo y del caos que representa la ciudad, las vacaciones que deben ser reparadoras y un espacio para descansar, se pueden convertir en un verdadero dolor de cabeza sin obtener el esperado descanso que se busca.

Para algunas personas, los días libres tienen que estar llenos de intensidad y de actividades. | Foto: Cortesía Agencia de Viajes Éxito

Para algunas personas, los días libres tienen que estar llenos de intensidad y de actividades. El mostrarse en redes sociales puede opacar el objetivo de descanso y desconexión.

Para tener unas vacaciones reparadoras, el portal especializado en temas de salud mental, Psicología y Mente, brindó dos consejos esenciales para conseguir esos objetivos.

El primer consejo aportado es planear lo justo, con una idea general de los recorridos y actividades a realizar, pero evitando sobrecargar el día con diversos eventos, ya que lo ideal es dejar tiempo para no hacer nada o improvisar.

Asimismo, este portal resaltó la importancia en hacer planes que realmente nazcan de la propia voluntad, sin tener en cuenta los videos que son publicados en redes sociales. En ocasiones, los videos que circular por internet pueden servir como orientación, pero planear unas vacaciones basándose en videos de TikTok o Instagram puede resultar contraproducente.

El celular se convierte en otro obstáculo para disfrutar las vacaciones. | Foto: Getty Images

El celular se convierte en otro obstáculo para disfrutar las vacaciones

Otro consejo entregado por este portal especializado en la salud mental es dejar de lado el celular de vez en cuando para poder disfrutar del presente, más si se trata de un viaje que está realizando con amigos o familiares. Cuando se revisa constantemente, el correo o las redes sociales lleva al cerebro a estar en un modo de alerta, lo que termina por interrumpir la sensación de relajación que se está buscando en las vacaciones.

