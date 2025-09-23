El territorio boyacense alberga 123 municipios que les ofrecen a los turistas diversidad de atractivos para conocer y actividades para realizar, gracias a su gran riqueza histórica, cultural y natural.

Uno de los imperdibles en esta región del país es El Cocuy, lugar al que se le conoce como ‘remanso de paz’. Se le llama así debido a que se trata de un lugar de gran tranquilidad y quietud, en medio de una naturaleza imponente, que incluye nevados, páramos y una atmósfera mágica.

Este lugar destaca por su belleza natural y arquitectónica en donde los viajeros pueden tener diversas experiencias, en conexión con los paisajes naturales y las tradiciones de los habitantes de la región.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que la cabecera municipal de El Cocuy está situada a una altura de 2.750 metros sobre el nivel del mar y es un lugar que destaca por su historia, cultura, ecología y la investigación ambiental.

La iglesia Nuestra Señora del Rosario es uno de los atractivos para visitar en el municipio de El Cocuy, en Boyacá. | Foto: Getty Images

Es un destino ideal para los amantes de la aventura gracias a su combinación de montes, llanos, bosques, páramos y nevados que resultan únicos.

Tienen una amplia biodiversidad que está representada en un gran número de especies nativas en donde es posible apreciar frailejones, cedros y totumos, que hacen sentir al visitante como en un espacio lleno de vida. Allí también se aprecian ejemplares de fauna como los osos de anteojos, venados, águilas y tigrillos.

Aparte de su patrimonio ancestral, histórico y cultural, uno de sus atractivos turísticos más visitados es, sin duda, la Sierra Nevada de El Cocuy, Guicán y Chita, la cual se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy, en el límite entre los departamentos de Boyacá y Arauca.

Este mágico lugar cuenta con 18 picos cubiertos por nieves perpetuas, entre los que están el Púlpito del Diablo, Pan de Azúcar, El Toti, El Castillo y El Ritacuba (el más alto de la cordillera Oriental).

El Cocuy es uno de los municipios tranquilos de Boyacá para conocer bellos paisajes. | Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

La Sierra Nevada del Cocuy posee el glaciar más grande del país y en ella abundan, lagos y cascadas. Sin embargo, este encanto natural no es el único del municipio, pues allí hay otros sitios para visitar como el Valle de los Cojines, el río Lagunillas y el Museo del Cocuy que ofrece piezas precolombinas de los U’wa y de la historia colonial del municipio.

Datos históricos

De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, en la época colonial este poblado se llamaba Chocué o Cochuy y estaba gobernado por el cacique Cocui, perteneciente a los indígenas Laches, quienes adoraban las piedras.