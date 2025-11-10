Suscribirse

Turismo

Así es el pueblo menos poblado de Boyacá, un destino con riqueza natural y cultural

Está ubicado a 123 kilómetros de Tunja.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
10 de noviembre de 2025, 2:45 p. m.
Sativasur, Boyacá
Parque principal de Sativasur, Boyacá. | Foto: Facebook de Alcaldía Municipal de Sativasur

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro de Colombia, es un destino turístico con múltiples encantos para sus visitantes, entre ellos sus hermosos paisajes montañosos y riqueza cultural e histórica.

Uno de sus 123 municipios es Sativasur, que está ubicado a 123 kilómetros de Tunja, y es el de menor población en esta zona del país, con poco más de 1.000 habitantes.

De acuerdo con información del Sistema de Información Turístico de Boyacá (Situr Boyacá), el territorio en el que está ubicado actualmente Sativasur fue habitado en el pasado por los indígenas sativas quienes que “se opusieron fuerte resistencia a los invasores, bajo el mando de los caciques Lupachoque y Ocavita”.

Contexto: Así es el pueblo de Boyacá que tiene el nombre más largo: un destino lleno de historia y hermosos paisajes

“El primero, falleció en el cerro Cuche, mientras que el segundo venció a los españoles en el Alto de los Pendones, lo que permitió firmar un pacto de paz entre ambos grupos. El último Cacique de Sátiva fue Sotopachó, quien tenía su resistencia en el sitio conocido como Bura. Finalmente, los indígenas fueron derrotados en el poblado de Chita. La región despertó gran interés por parte de Hernán Pérez de Quesada y sus tropas, debido a la alta disponibilidad de mano de obra india, al potencial agrícola de los suelos y alto volumen de lluvias”, subraya la publicación.

Cultivo de papa
Una de las actividades económicas del municipio es la agricultura. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Economía y atractivos

Las principales actividades productivas en el municipio son la agricultura, la ganadería y la minería (caliza, hierro, carbón). Además, también se elaboran una gran cantidad de artesanías.

Entre los principales atractivos se encuentra la quebrada El Casadero o Chorro blanco, cuyas aguas se dirigen al río Chicamocha. Otro lugar importante es el santuario del Señor de los Milagros de Sativasur, considerado un lugar de gran peregrinación, especialmente los últimos días del mes de enero.

Contexto: El pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘tierra blanca’, un histórico destino donde las arepas de maíz y queso son famosas

Entre los principales eventos culturales del municipio se encuentran las fiestas en honor al Señor de los Milagros, donde se llevan a cabo cabalgatas, feria ganadera, verbenas con música carranguera, comparsas, fuegos artificiales, misas. “Los pobladores de Sativasur son boyacenses muy arraigados a sus costumbres culturales y religiosas desde épocas ancestrales”, señala Situr.

Y agrega: “Dar un paseo por la plaza principal de Sativasur, es devolverse en el tiempo y revivir su místico pasado. Allí se encuentra la imagen de Jesús en la Cruz, la cual -dice la leyenda- un día de eucaristía comenzó a sudar milagrosamente, convirtiéndose así en benefactor de la región y lugar de gran peregrinación”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caravana del gobernador de Arauca sufre atentado con disparos de arma de fuego

2. Nicolás Petro se apropió de 111 millones de pesos por su “actuar criminal” en el desvío de contratos

3. EE. UU. lanza una ofensiva contra el abuso de visados H-1B: más de 170 empresas bajo investigación

4. Inadmitido en Medellín ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales

5. Hubo un “acuerdo corrupto”: la Fiscalía reveló que Nicolás Petro se quedó con recursos de la Gobernación del Atlántico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BoyacáTurismo en ColombiaDestinos turísticos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.