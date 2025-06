Así es Piazza del Grano 20, en Florencia, donde Álvaro Leyva dice que Petro se desfogó

En su misiva más reciente, Leyva dedicó un apartado de su misiva a dar cuenta de una supuesta fiesta salida de control en Florencia (Italia) . "Para refrescar algunas memorias permítaseme hacer referencia a la Piazza del Grano 20, Florencia, Italia. Los hechos ocurridos en un sitio allí ubicado son parcialmente recogidos por testigos en los términos que seguidamente se anotan. Y es que nunca se me pasó por la imaginación Presidente que eventualmente tendría que recurrir a estos infortunados relatos para poner de presente que su enfermedad no es de hoy. Viene usted mal de tiempo atrás“, escribió, junto a un enlace de Facebook que lleva a un video.

* CONTENIDO SENSIBLE Álvaro Leyva, en su tercera carta habla sobre unos hechos ocurridos en Florencia, Italia y pone el link a un video en FB. Acá les dejo el video. En el mismo narran que en su celebración cuando fue elegido presidente, tuvo una fiesta que fue decayendo en una… pic.twitter.com/MZ8ZrRUB6T

“Desde antes de su posesión usted, presidente, venía produciendo escándalos que fueron enfocados, si se quiere, o escondidos o mantenidos en secreto por quienes estaban presentes, pensando en la catástrofe moral que sus ignominiosos comportamientos y origen de los mismos podrían significarle a la nación; haceres absolutamente insoportables. Vergonzantes ante el mundo entero. Me refiero a situaciones escandalosas provocadas por usted en Florencia, Italia , ya elegido presidente y próximo a posesionarse. En los patéticos e incontrolables escenarios hizo presencia la policía local, algunos agentes uniformados, otros vestidos de civil", dijo Leyva en una misiva anterior, publicada el 6 de mayo de 2025.

“La lista de sus desapariciones y procederes desconcertantes, irregulares, cuestionables, es larga. Tiempos, modos y lugares no siempre conocidos; escondrijos en Colombia y el exterior. Usted sí los conoce todos, pues ha sido el principal actor. El protagonista central”, señaló Leyva Durán, al dar cuenta de supuestos comportamientos extraños del presidente Petro en Florencia (Italia), en Davos (Suiza), en Berlín (Alemania), en Santiago (Chile) y en Pekín (China).

En la Piazza del Grano 20, ubicada en el centro histórico de Florencia, no se encuentran locales específicamente dedicados al ocio nocturno. Los bares se encuentran en inmediaciones a este lugar, más no en dicho lugar en sí mismo. La vida nocturna de Florencia es frecuente en la zona conocida como Via dei Benci, ubicada a cinco minutos a pie de la denominada Piazza del Grano 20.