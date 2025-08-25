Así es uno de los pueblos más calurosos de Cundinamarca, un destino lleno de historia e ideal para el descanso

El departamento de Cundinamarca, uno de los más importantes de Colombia, está dividido en 116 municipios que pertenecen a 15 provincias.

Uno de ellos es Anapoima, ubicado en la provincia del Tequendama y a 87 kilómetros de Bogotá.

Esta población es conocida por su clima cálido y agradable, ideal para el turismo y el descanso. Así mismo, por combinar historia, cultura y naturaleza en un entorno acogedor, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Historia

La Gobernación afirma que Anapoima tiene una rica historia que se remonta a la época precolombina. Los primeros pobladores de esta región fueron los anapoymas de la nación Panche. La población fue fundada el 10 de agosto de 1627.

De acuerdo con la entidad, Anapoima fue residencia y sede de descanso de varios presidentes, entre ellos Manuel Antonio Sanclemente y Rafael Reyes, quienes gobernaron el país entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Anapoima es considerado como uno de los municipios de mejor clima en Colombia. | Foto: Getty Images

“Allí residió varias semanas el Presidente Manuel Antonio Sanclemente, por motivos de salud, a fines de 1898. El presidente Rafael Reyes vivió en una hacienda cuatro kilómetros arriba del pueblo, llamada La Chica, en 1906, e instaló en sus cercanías el ejército que lo protegía. Para facilitar su transporte a la población dispuso que los soldados construyeran un camellón, a sus la​dos sembrado de arbustos lugareños, haciendo de él una frondosa y amplia avenida", indicó la Gobernación.

En materia económica, las principales actividades son el turismo, la agricultura y el comercio. El municipio cuenta con una infraestructura para recibir a turistas, “incluyendo alojamientos, restaurantes y servicios de transporte”.

Atractivos

La superficie del municipio es de 124.2 km² , con altitud media de 700 metros sobre el nivel del mar, la cual ofrece paisajes variados y rutas para caminatas al aire libre, como el Camino Real de las Delicias. Este camino, construido durante la época colonial, permite a los visitantes disfrutar de la flora y fauna locales en un recorrido histórico.

Otro atractivo es la quebrada La Campuna. Según señala la alcaldía del municipio, esta es una fuente hídrica permanente de cauce mínimo en época de verano, que recorre las veredas de Anda Lucía, La Esmeralda, Panamá, Providencia Mayor y El Cabral, desenbocando en el río Calandaima. Diferentes sectores este caudal son usados por bañistas que aprovechan la conservación de la quebrada para realizar actividades de esparcimiento.

Otro atractivo imperdible es el Salto del Caiquero, una cascada ideal para el contacto con la naturaleza y para tener un espacio de relajación.