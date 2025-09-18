Turismo
Así puede sobrevivir a viajes de 8 horas o más; tenga en cuenta estas recomendaciones
Algunos tips son esenciales para enfrentar esta experiencia de forma agradable.
Los viajes largos en avión pueden resultar tediosos y hasta angustiantes para muchas personas, debido al tiempo prolongado que deben pasar en un espacio reducido, con movilidad limitada y con muy bajas opciones para respirar un aire diferente.
El hecho de permanecer sentado durante muchas horas puede generar incomodidad y dolores físicos, especialmente en aquellos vuelos en los que el espacio entre asientos es muy pequeño y restringido.
Además, factores como el ruido constante del motor, la falta de sueño, y la presión atmosférica dentro de la cabina pueden provocar afecciones como fatiga, dolor de cabeza o malestar general, generando una experiencia negativa del viaje.
Para algunos viajeros, la monotonía y la sensación de encierro también causan molestia e incomodidad, pues si bien la mayoría de aerolíneas ofrecen entretenimiento a bordo, este puede ser limitado o no llamar la atención de los pasajeros.
A esto se suman las comidas, en algunas ocasiones, poco apetecibles, que indisponen o pueden causar malestar a los viajeros. Todo esto hace que muchas personan teman enfrentarse a recorridos largos en un avión.
Así las cosas, y dado que para muchos no es una experiencia agradable, hay algunos tips que ayudan a mejorar la vivencia en vuelos con una duración de 8 horas o más. Estos son algunos de ellos.
- Si la persona viaja en tarifa económica, una de las recomendaciones es tratar de reservar un buen asiento, es decir, que esté bien ubicado y las piernas tengan suficiente espacio.
- Vestirse con ropa cómoda y holgada, zapatos que no aprieten y que sean suaves, pues con la altura los pies tienden a inflamarse.
- Procurar llevar una almohada de viaje, una cobija pequeña, antifaces y tapa oídos.
- Llevar a la mano los productos de aseo que se puedan requerir durante el viaje, para no tener que buscar en la maleta e incomodar a los demás pasajeros.
- Procurar hidratarse durante el trayecto, ya que el ambiente seco del avión tiende a deshidratar. Un consejo de los expertos es evitar el café, el té y las bebidas alcohólicas, y no está de más llevar gotas para los ojos y crema hidratante.
- Si el viajero tiene una dieta especial, lo mejor es informar a la aerolínea y evitar comer algo que pueda hacer daño, pues esto puede convertirse en un gran “dolor de cabeza” durante el viaje.
- Dado que durante el vuelo el espacio disponible es limitado y la posibilidad de movimiento reducida, es aconsejable no colocar objetos debajo del asiento de adelante, de forma que se puedan mover las piernas y los pies libremente. Es clave mover los dedos de los pies, los tobillos y flexionar y extender las piernas.
- Es aconsejable ponerse de pie, contraer los brazos y piernas, e incluso dar un pequeño paseo por la cabina de manera ocasional, procurando no causar molestia a los demás pasajeros.