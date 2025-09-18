Así puede sobrevivir a viajes de 8 horas o más; tenga en cuenta estas recomendaciones

Los viajes largos en avión pueden resultar tediosos y hasta angustiantes para muchas personas, debido al tiempo prolongado que deben pasar en un espacio reducido, con movilidad limitada y con muy bajas opciones para respirar un aire diferente.

El hecho de permanecer sentado durante muchas horas puede generar incomodidad y dolores físicos, especialmente en aquellos vuelos en los que el espacio entre asientos es muy pequeño y restringido.

Además, factores como el ruido constante del motor, la falta de sueño, y la presión atmosférica dentro de la cabina pueden provocar afecciones como fatiga, dolor de cabeza o malestar general, generando una experiencia negativa del viaje.

Los vuelos largos pueden causar afecciones de salud. | Foto: Getty Images

Para algunos viajeros, la monotonía y la sensación de encierro también causan molestia e incomodidad, pues si bien la mayoría de aerolíneas ofrecen entretenimiento a bordo, este puede ser limitado o no llamar la atención de los pasajeros.

A esto se suman las comidas, en algunas ocasiones, poco apetecibles, que indisponen o pueden causar malestar a los viajeros. Todo esto hace que muchas personan teman enfrentarse a recorridos largos en un avión.

Así las cosas, y dado que para muchos no es una experiencia agradable, hay algunos tips que ayudan a mejorar la vivencia en vuelos con una duración de 8 horas o más. Estos son algunos de ellos.

Hidratarse durante el vuelo es importante. | Foto: Getty Images