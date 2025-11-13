Cartagena está de fiesta: así será el Festival Náutico de la Independencia

En conmemoración de sus 214 años de independencia, Cartagena realiza sus tradicionales fiestas novembrinas. En el marco de las celebraciones, uno de los principales eventos es el Festival Náutico de la Independencia, que se llevará cabo este 14 y el 15 de noviembre en la bahía de la ciudad, y tendrá presentaciones de artistas como Carlos Vives, Maluma, Elder Dayan, Marc Antony, Rafa Pérez, Rikarena, Kapo, Criss y Ronny, entre otros.

De acuerdo con información de la Alcaldía, el zarpe de las embarcaciones empieza a mediodía y la programación iniciará a las 2:30 de la tarde, ambos días, finalizando a las 10:30 de la noche, aproximadamente.

¿Cuántas embarcaciones participarán?

Participarán más de 1.200 embarcaciones, entre naves de pasajeros y recreativas. Se ha confirmado la participación de embarcaciones de Panamá, Jamaica y otros países del Caribe, así como de ciudades cercanas como Santa Marta, Coveñas y Tolú.

“Aquí estaremos realizando un concierto histórico completamente gratis que tendrá la participación de grandes artistas nacionales e internacionales. Invitamos a todos a que participen de este gran evento que sin duda alguna dejara en alto el nombre de la ciudad y, por supuesto, disfrutar de manera cívica y correcta porque esta es ¡La Fiesta que Nos Une!”, sostuvo Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

El Muelle de La Bodeguita será el principal punto de zarpe de las embarcaciones. “Durante el proceso de zarpe se contará con diversas muestras culturales, activaciones, experiencias gastronómicas y pedagogía festiva, así como socialización permanente de medidas de seguridad y convivencia. El muelle de Los Pegasos, y marinas de la ciudad han sido autorizados para el zarpe y retorno con la vigilancia de la autoridad marítima y la Secretaría de Turismo”, dijo la Alcaldía.

“El Festival Náutico será el gran evento que nos posicionará como destino de eventos de talla internacional. Esperamos más de 1.200 embarcaciones los dos días y la presencia de tres Grammy como Marc Antony, Maluma y Carlos Vives. La mayor parte de los turistas llegarán de Estados Unidos, México y Brasil. Estás cifras son producto de un fuerte trabajo de promoción internacional en 10 países y más de 8 ciudades”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Medidas de seguridad

La Alcaldía de Cartagena, en articulación con la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, la Secretaría de Turismo, Corpoturismo y la Armada de Colombia, anunció varias medidas de seguridad sobre el evento.

Entre las principales disposiciones se destacan:

Acceso a embarcaciones: Las embarcaciones mayores de 70 pies podrán embarcar entre el mediodía y la 1:00 p.m., y el resto de embarcaciones entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m. Se deberá mantener una separación mínima de un metro entre cada línea de embarcaciones. Una vez completado el aforo máximo, se restringirá el acceso.

Requisitos de navegación: Todas las embarcaciones deberán contar con matrícula y certificados vigentes, así como con las licencias de navegación correspondientes para sus tripulaciones.