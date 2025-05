Medellín es una de las ciudades más atractivas para visitar en un plan de vacaciones, no solo por su clima agradable —que promedia los 19 grados centígrados—, sino por la amabilidad de su gente, la diversidad de los atractivos para conocer y su deliciosa gastronomía, que resulta imperdible.

No hay duda de que el plato más emblemático de esta capital es la bandeja paisa, una deliciosa y tradicional preparación que incluye arroz, fríjoles, carne, huevo, chicharrón, aguacate, arepa y plátano maduro; sin embargo, no es el único y en un viaje por Medellín los viajeros encuentran otras posibilidades que no pueden dejar de degustar. Estas son lagunas de las opciones.