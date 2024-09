¿Cuánto vale y qué ver en el Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez de Bogotá? Sorpréndase con sus exposiciones

¿Dónde se encuentra el Museo Geológico Nacional y cuánto cuesta visitarlo?

Horarios: martes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábados, de 10:00 a.m. 4:00 p.m.

Además, de acuerdo a lo que se informa en la página oficial de este sitio, la entrada al Museo Geológico no tiene ningún costo, por lo que no hay ningún motivo para no conocer esta joya de la ciudad.