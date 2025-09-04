Cuatro pueblos a menos de 2 horas de Medellín para ir de paseo y desconectarse: así puede llegar a cada uno

La cercanía de Medellín con otros pueblos llenos de encanto en el departamento de Antioquia hace de esta ciudad el mejor punto de partida para disfrutar paseos inolvidables, ya sea en familia, con amigos, en pareja o, incluso, solo.

Sin embargo, para evitar cualquier contratiempo y lograr explorarlo sin afán, es importante planificar con antelación su visita, elegir la mejor ruta y, de ser posible, organizar un buen itinerario en el que se incluyan los mejores atractivos turísticos para visitar de cada uno durante la estadía.

Así las cosas, en esta nota encontrará cuatro opciones de pueblos mágicos para explorar en Antioquia, cerca de Medellín, cómo llegar y qué puntos de interés conocer, dependiendo las actividades que se deseen realizar.

1. Santa Fe de Antioquia

Ubicado a 56.2 kilómetros de Medellín, lo que representa aproximadamente una hora y 15 minutos de viaje en carro, se encuentra este municipio conocido como la ‘ciudad madre de Antioquia’, explica el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Cuenta con una temperatura de 27 grados centígrados y para llegar solo se debe tomar la Carretera 62 hasta la entrada al pueblo.

El Puente de Occidente es uno de los atractivos en el departamento de Antioquia. | Foto: Universal Images Group via Getty

Algunos de sus principales sitios de interés para visitar son: el Puente de Occidente, su centro histórico, su red de iglesias y capillas que albergan un gran valor cultural y tradicional, y el Museo de Arte Religioso y Juan del Corral.

2. San Jerónimo

Situado a 37,7 kilómetros de Medellín, es decir, una hora y 15 minutos de viaje en carro, está San Jerónimo, un pueblo apodado como la ‘puerta de oro del occidente antioqueño’. Para visitarlo se debe tomar la vía principal: Medellín – San Jerónimo, pasando por el Túnel de Occidente.

De sus atractivos turísticos se destacan experiencias como la Ruta del Aroma en la vereda Poleal, una actividad que se realiza por caminos llenos de plantas medicinales y en la que es posible aprender sobre la cultura campesina de la región.

También está la experiencia entre Miel y Abejas, que expone el papel fundamental que ha jugado la apicultura en el municipio, entre otras rutas interesantes por descubrir.

3. El Retiro

Localizado a 34,1 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de casi una hora, este encantador pueblo de Antioquia es conocido como la ‘cuna de la libertad’ y se destaca por su arquitectura conservada, verdes paisajes y fincas de recreo.

Entre sus sitios de interés algunas paradas imperdibles son: el Parque Ecológico Los Salados; el parque municipal; el Salto del Tequendamita, inspirado en el Salto del Tequendama cundinamarqués, y la Reserva Ecológica San Sebastián La Castellana.

El Retiro es conocido no solo en Antioquia, sino en el país, por su tradición en la ebanistería. | Foto: Getty Images

Para visitar este destino desde Medellín se debe tomar la Avenida Las Palmas, luego la vía Las Palmas y enseguida por La Fe.

4. Envigado

De esta lista de opciones Envigado es el pueblo más cercano de Medellín, a solo 12 kilómetros de la ciudad, es decir, 25 minutos de viaje en carro aproximadamente.

La vía principal para llegar a este municipio es por la Avenida Las Vegas - Avenida El Poblado – Vía Las Palmas – Autopista Regional.