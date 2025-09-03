Suscribirse

Turismo astronómico: 3 destinos ideales para realizar esta actividad en Colombia

“Colombia se ha destacado por ser un destino diverso, colorido, variado y perfecto para los turistas que buscan experiencias únicas.

Redacción Turismo
4 de septiembre de 2025, 3:43 a. m.
El Festival de Astronomía en Villa de Leyva cumple 28 años consolidándose como uno de los eventos más importantes de astronomía en el país.
Muchos de los turistas que llegan a Colombia tienen el sueño de disfrutar de una noche espectacular, rodeado de paisajes fantásticos y noches estrelladas. Poder tener este tipo de experiencia en Colombia es posible, ya que este país cuenta con lugares en los que se puede vivir lo mejor de la astronomía.

De acuerdo a Colombia Travel, portal especializado en turismo y viajes “Colombia se ha destacado por ser un destino diverso, colorido, variado y perfecto para aquellos que gozan de conocer lugares mágicos y vivir experiencias encantadoras que los dejen marcados.

Villa de Leyva

Uno de los destinos recomendados por el portal es Villa de Leyva, uno de los destinos más queridos por turistas extranjeros.

Durante todo el año este pueblo de Boyacá recibe miles de visitantes que viajan para recorrer sus pasillos y disfrutar de la exquisita gastronomía.

“Aunque durante todo el año es posible disfrutar de la belleza de un cielo despejado y estrellado, existe un Festival Astronómico que se lleva a cabo los primeros meses de cada año. Durante un par de días, se abre un espacio especial para charlas, conversatorios, talleres y más eventos dirigidos por expertos de distintas áreas que enseñan y divierten a los asistentes”, aseguró este portal.

Desierto de la Tatacoa

La belleza, diversidad, clima, fauna, tonos de las tierras y un cielo lleno de estrellas hacen de este uno de los destinos más apetecidos para colombianos y extranjeros que prefieren disfrutar de zonas al aire libre y buscan descubrir escenarios naturales.

“Además de visitar sus paisajes e increíbles lugares como el desierto de los muertos, compuestos por formaciones geológicas a las que se accede a través de caminatas ecológicas y en las que se pueden apreciar los colores, texturas y formas de la tierra, el Desierto de la Tatacoa se ha convertido en un destino ideal para los amantes de la astronomía o para aquellos que simplemente quieren dejarse deslumbrar en primera persona por la belleza de un cielo despejado y del brillo de las estrellas”, detalló Colombia Travel.

La Guajira

Otro lugar recomendado por este portal es La Guajira, un territorio que cuenta con excelentes caracterizas ecológicas entre los que destacan varios ecosistemas terrestres como el desierto guajiro, selva seca y húmeda montaña.

“Cada noche es única, pero en general, éstas se destacan por gozar de un cielo despejado, de color profundo y estrellas que no paran de brillar e iluminar los ojos de cientos de turistas que quedan perplejos con las maravillas que ven. Por esto querrás pasar la noche recostado en la arena, acompañado de tus seres queridos y arropado por un clima perfecto que encanta a cualquiera”, sentenció el portal.

