Cuatro pueblos para conocer cerca a Melgar, ideales para descansar o disfrutar unas vacaciones en familia

Melgar es un destino considerado como “la puerta de oro del turismo en el centro del Colombia”, gracias a su posición geográfica que brinda un clima cálido a lo largo del año, un bosque seco tropical y hermosas fuentes hídricas, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Por esta razón, suele ser uno de los destinos preferidos por muchos viajeros, especialmente de Bogotá, para visitar en temporadas de vacaciones como la semana de receso de octubre o durante las fiestas de fin de año.

Así que si está planeando viajar a este destino, pero desea vivir nuevas experiencias, a continuación podrá encontrar cuatro opciones de pueblos cercanos a Melgar que también ofrecen clima cálido, ambiente tranquilo y una variedad de atractivos ideales para disfrutar jornadas cargadas de diversión.

Carmen de Apicalá

Este municipio es conocido por estar rodeado de naturaleza exuberante y ofrecer a sus visitantes tardes de sol radiante, con una amplia oferta de alojamientos en los cuales es posible encontrar piscinas y otros espacios de juegos para compartir en familia.

Según datos consignados en la página de la Gobernación del Tolima, cuenta con una temperatura media de 26 grados centígrados y una altitud de 328 metros sobre el nivel del mar. Lo mejor de todo es que se encuentra a tan solo 2 horas de viaje y 19 minutos de Ibagué y a 25 minutos de Melgar.

Carmen de Apicalá se destaca por estar adornado por una naturaleza exuberante. | Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima

Ricaurte

En el corazón de Cundinamarca, este pueblo se erige como un refugio de historia y naturaleza, formando parte de la provincia del Alto Magdalena. Está a aproximadamente 142 kilómetros de Bogotá y se extiende sobre 12,481 hectáreas, de las cuales 1,319 son urbanas y 11,162 rurales.

Su temperatura media es de 27 grados centígrados y una altitud de 284 metros sobre el nivel del mar.

Durante su visita es posible contemplar varios ríos, quebradas, humedales y otras fuentes hídricas que adornan su paisaje. Desde Melgar el viaje por carretera a este municipio puede tardar un poco menos de 30 minutos.

Girardot

Se trata de otro destino cerca a Bogotá altamente turístico debido a su clima cálido y varios espacios de interés como Piscilago.

El viaje a este lugar desde Melgar puede demorar entre 30 minutos o un poco más, siendo una gran alternativa para pasar una tarde de diversión en espacios donde es posible crear recuerdos inolvidables.

Piscilago es uno de los 20 parques acuáticos más visitados del mundo. | Foto: Piscilago

Venecia

Localizado a 1 hora y 30 minutos de Melgar, este municipio cundinamarqués es el hogar del famoso sendero ecológico Salto La Chorrera, un espacio en el que se puede ver una majestuosa caída de agua en medio de un entorno lleno de naturaleza.

Allí los viajeros pueden desconectarse de las rutinas, respirar aire fresco y contemplar el paisaje o tomar fotos de un escenario de ensueño que enamora con su belleza e imponencia.

El Espinal

Catalogado como el segundo pueblo más poblado del departamento del Tolima, este municipio es conocido como la capital arrocera del centro del país. Cuenta con una temperatura promedio de 27 grados centígrados.