Curazao se prepara para su evento musical más grande: fechas, artistas invitados y más detalles para programar su viaje a la isla

El pop latino también tendrá un lugar protagónico en esta edición del festival con la participación de Ricky Martin, una de las superestrellas más influyentes de la música latina. Su carrera como solista comenzó en 1991, pero fue su tercer álbum, A Medio Vivir (1995), el que marcó su proyección internacional. Desde entonces, ha conquistado al público global con éxitos como Livin’ La Vida Loca, She Bangs y Nobody Wants to Be Lonely.

Asimismo, el funk y el disco llegarán al Curaçao North Sea Jazz 2025 con Kool & The Gang, una de las bandas más emblemáticas del género. Alcanzaron la fama en 1973 con el álbum Wild and Peaceful y consolidaron su legado con grandes éxitos como Ladies’ Night, Celebration, Get Down On It, Let’s Go Dancin’ (Ooh La La La), Joanna y Cherish.