Suscribirse

Turismo

El encantador ‘pueblo que enamora’ en Boyacá, un destino colonial rodeado de paisajes naturales, incluidos páramos y nevados

Este destino es ideal para los amantes de la naturaleza.

Redacción Turismo
26 de agosto de 2025, 4:46 p. m.
El Cocuy, Boyacá, Colombia
El Cocuy es uno de los municipios para visitar en el departamento de Boyacá. | Foto: Getty Images

Boyacá es uno de los destinos encantadores para conocer en el país. Esta región se ha consolidado como una de las más atractivas por su riqueza natural, cultural e histórica.

Es una zona tranquila en la que los planes abundan y los viajeros pueden disfrutar de un amplio portafolio de atractivos, incluidos los pueblos, muchos de ellos con características coloniales y encantos naturales.

Contexto: El pequeño pueblo boyacense construido sobre una meseta, rodeado de quebradas y montañas, ideal para el turismo de naturaleza

Uno que los viajeros no deberían perder la oportunidad de conocer es El Cocuy, cuya cabecera municipal está situada a una altura de 2.750 metros sobre el nivel del mar. Fue fundado en 1541 y en 1751 pasó a ser municipio, según datos del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Este lugar es uno de los destinos más visitados por los amantes de la historia, la cultura, la ecología y la investigación ambiental. Es un territorio que se caracteriza por ofrecer una combinación de montes, llanos, bosques, páramos y nevados únicos.

Frailejones en Páramo del Nevado de El Cocuy
Los frailejones son de las especies de flora que se aprecian en el Parque Nacional Natural El Cocuy. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Su biodiversidad está representada en muchas especies nativas y por eso en esta zona boyacense es posible apreciar osos de anteojos, venados, águilas y tigrillos, mientras que en flora abundan los frailejones, cedros y totumos.

Atractivos imperdibles

Este municipio tiene atractivos que resultan imperdibles como la Sierra Nevada de El Cocuy, Guicán y Chita, la cual se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy, en el límite entre los departamentos de Boyacá y Arauca, con una extensión de 306.000 hectáreas.

Contexto: Así es el ‘poblado del soberano’ en Boyacá, un paraíso natural de valles, cascadas y montañas, a una hora de Tunja

Es un lugar en el que se pueden apreciar 18 picos cubiertos por nieves perpetuas entre los que están el Púlpito del Diablo, Pan de Azúcar, El Toti, El Castillo y El Ritacuba, que es considerado el más alto de la cordillera Oriental.

La Sierra Nevada del Cocuy posee el glaciar más grande del país y es la masa de nieve continua más grande de Sudamérica, al norte de la línea del Ecuador. Es un sitio en el que abundan lagos y cascadas, y su extensión abarca los departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare.

El Cocuy, Colombia
El Cocuy es uno de los municipios para no perderse en una visita a Boyacá. | Foto: Getty Images

En el casco urbano

Los viajeros que llegan hasta El Cocuy pueden deleitarse con antiguas edificaciones, que se encuentran en el centro del pueblo, donde hay un camino que se conoce como calle Real en la que se encuentra la Casa del General Santos Gutiérrez y el Teatro de Boyacá, así como el Palacio de Justicia, el hotel Casa Muñoz y la Casa de la Cultura, según el portal oficial de turismo Colombia Travel. Una de las particularidades es que las viviendas están pintadas de color verde esmeralda y blanco.

Los habitantes de El Cocuy conservan muchas de las tradiciones de sus ancestros como los talleres de tejido de lana en los que practican técnicas antiguas para sus artesanías. Las ruanas y las mantas tejidas en telares son prendas de abrigo típicas de la zona, ideales para adquirir en un viaje por este municipio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expareja de Verónica Echegui vive devastador momento por muerte de la actriz: “No se ha separado del féretro”

2. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

3. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

4. Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos son los detalles

5. “Es muy duro”: Yina Calderón habló de su preparación para la pelea de boxeo con Andrea Valdiri y confesó que tiene entreno privado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaturismoBoyacá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.