Suscribirse

Turismo

El jardín botánico con entrada gratuita para visitar en Cundinamarca; está a menos de 2 horas de Bogotá

Es uno de los mejores atractivos de un municipio conocido por su clima templado y sus aguas termales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
9 de octubre de 2025, 7:32 p. m.
Jardín Botánico de Tabio
Atractivos turísticos de Cundinamarca | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Tabio / API

La cercanía entre el departamento de Cundinamarca y Bogotá facilita escapadas cortas para quienes buscan un contacto rápido con la tranquilidad del campo y para desconectarse sin alejarse mucho de la capital.

Además, sus pueblos se destacan por permitir a los viajeros conectar con la identidad colombiana a través de sus festividades, gastronomía típica, turismo religioso, ecoturismo y experiencias vinculadas a la naturaleza en medio de escenarios mágicos llenos de cascadas, bosques, y rutas de avistamiento de aves.

Contexto: Turismo en Colombia: estos son los mercados que impulsan el incremento de visitantes extranjeros al país

Uno de esos destinos conocido por su clima templado y sus aguas termales es el municipio de Tabio, ubicado en la provincia de Sabana Centro, a aproximadamente 45 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa un viaje por carretera menos de dos horas, dependiendo varios factores como el punto y hora de partida, el tráfico, estado de las vías, clima, entre otros.

Al llegar a este pueblo de ambiente tranquilo, los viajeros tienen la posibilidad de visitar su Jardín Botánico, un espacio con entrada gratuita, perfecto para conectarse con la naturaleza y aprender sobre la importancia de su conservación.

Este lugar, según información difundida por la Alcaldía Municipal en su página web, maneja horarios de miércoles a sábado: 8:00 a. m. y 5:00 p. m. Domingos y festivos: 9:00 a. m. y 5:00 p. m.

Se encuentra a menos de un kilómetro del parque principal del municipio y cuenta con una amplia variedad de plantas, entre ellas algunas de uso medicinal, según el testimonio de algunos visitantes en redes sociales.

En este rincón, rodeado de paisajes encantadores, el canto de las aves se convierte en la melodía que acompaña a quienes lo visitan, creando un ambiente de paz y armonía con la naturaleza perfecto para descansar de las rutinas.

También hay un lago cubierto de vegetación y tres gigantes rostros tallados en piedra que sorprender a todos sus visitantes y se convierten en el escenario ideal para tomar sus mejores fotografías. Estas esculturas, más allá de ser spots que adornan el lugar, evocan ruinas en las que la historia y la naturaleza se entrelazan, creando un lugar mucho más interesante para explorar.

Jardín Botánico de Tabio
Vista desde el Jardín Botánico | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tabio, Cundinamarca
Contexto: El destino antioqueño que en el pasado se llamó El Morrón, hoy es una joya turística de paisajes montañosos y animales silvestres

En el Jardín Botánico de Tabio es posible participar en múltiples actividades, como caminatas cortas a través de senderos mágicos que ofrecen la oportunidad de apreciar la biodiversidad del entorno sin prisa.

Durante estos recorridos se pueden conocer distintas especies de plantas, como árboles altoandinos, frutales, aromáticas y ornamentales, lo que permite una experiencia mucho más enriquecedora.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El movimiento de flotillas para Gaza “continuará”, dice activista brasileño

2. Trump lanza una nueva cruzada: “Estamos investigando quién financia a Antifa”

3. Caracas acusa a Washington de “secuestrar” a decenas de niños venezolanos en territorio estadounidense

4. La Embajada de EE. UU. en Bogotá se pronunció sobre cambios en procesos migratorios por el cierre de gobierno de Estados Unidos. Esto dijo

5. Este martes se debate la reforma pensional en la Corte Constitucional. Centrales obreras anuncian plantón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en CundinamarcaViajerosDestinos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.