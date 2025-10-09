El jardín botánico con entrada gratuita para visitar en Cundinamarca; está a menos de 2 horas de Bogotá

La cercanía entre el departamento de Cundinamarca y Bogotá facilita escapadas cortas para quienes buscan un contacto rápido con la tranquilidad del campo y para desconectarse sin alejarse mucho de la capital.

Además, sus pueblos se destacan por permitir a los viajeros conectar con la identidad colombiana a través de sus festividades, gastronomía típica, turismo religioso, ecoturismo y experiencias vinculadas a la naturaleza en medio de escenarios mágicos llenos de cascadas, bosques, y rutas de avistamiento de aves.

Uno de esos destinos conocido por su clima templado y sus aguas termales es el municipio de Tabio, ubicado en la provincia de Sabana Centro, a aproximadamente 45 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa un viaje por carretera menos de dos horas, dependiendo varios factores como el punto y hora de partida, el tráfico, estado de las vías, clima, entre otros.

Al llegar a este pueblo de ambiente tranquilo, los viajeros tienen la posibilidad de visitar su Jardín Botánico, un espacio con entrada gratuita, perfecto para conectarse con la naturaleza y aprender sobre la importancia de su conservación.

Este lugar, según información difundida por la Alcaldía Municipal en su página web, maneja horarios de miércoles a sábado: 8:00 a. m. y 5:00 p. m. Domingos y festivos: 9:00 a. m. y 5:00 p. m.

Se encuentra a menos de un kilómetro del parque principal del municipio y cuenta con una amplia variedad de plantas, entre ellas algunas de uso medicinal, según el testimonio de algunos visitantes en redes sociales.

En este rincón, rodeado de paisajes encantadores, el canto de las aves se convierte en la melodía que acompaña a quienes lo visitan, creando un ambiente de paz y armonía con la naturaleza perfecto para descansar de las rutinas.

También hay un lago cubierto de vegetación y tres gigantes rostros tallados en piedra que sorprender a todos sus visitantes y se convierten en el escenario ideal para tomar sus mejores fotografías. Estas esculturas, más allá de ser spots que adornan el lugar, evocan ruinas en las que la historia y la naturaleza se entrelazan, creando un lugar mucho más interesante para explorar.

Vista desde el Jardín Botánico | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tabio, Cundinamarca

En el Jardín Botánico de Tabio es posible participar en múltiples actividades, como caminatas cortas a través de senderos mágicos que ofrecen la oportunidad de apreciar la biodiversidad del entorno sin prisa.