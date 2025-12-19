El municipio antioqueño rodeado de ciénagas y miradores, perfecto para el ecoturismo y la pesca

Una de las subregiones de Antioquia es el Bajo Cauca, situada en el nororiente, que limita al norte y al occidente con el departamento de Córdoba, al oriente con Bolívar y al sur con el norte y nordeste antioqueños.

Es un territorio que se encuentra localizado entre las serranías de Ayapel y de San Lucas sobre la cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí. Está compuesto por seis municipios y uno de ellos es Caucasia, conocida como la capital del Bajo Cauca y su epicentro comercial.

Tres pueblos de Antioquia para conocer y disfrutar en esta temporada de fin año

El portal Puebliando por Antioquia indica que es un destino caluroso, rico en ganadería y pesca, gracias a sus ciénagas y corrientes de agua. Allí uno de los planes es navegar en lancha por el río Cauca hasta llegar a la Laguna Colombia, uno de los principales encantos turísticos del municipio.

Caucasia destaca por sus fuentes hídricas. Foto: Turismo Antioquia Travel/API

Rodeado de fuentes hídricas

Dentro de su importante oferta hídrica se encuentra la Laguna Colombia, una ciénaga catalogada como Reserva Natural del Bajo Cauca. Es descendencia del río Man y es afluente del río Cauca, según el portal Turismo Antioquia Travel. Se caracteriza por ser un lugar ecológico de unas 50 hectáreas y conserva una flora y fauna de suma importancia para el municipio.

A esta se suman la Ciénaga de Margento, que tiene unas 400 hectáreas y se ha consolidado como uno los atractivos ecoturísticos más importantes de Caucasia, por ser un humedal sobre el cual se puede navegar y descubrir una gran diversidad de fauna y flora y la Ciénaga El Palmar, en donde se aprecia vegetación, peces, icoteas y aves. A este último lugar se puede ir caminando, a caballo, en carro o en lancha.

El pequeño municipio antioqueño ideal para hacer senderismo por caminos de herradura y pesca deportiva, a tres horas de Medellín

Otros atractivos son el mirador Las Agujas, que hace parte de los diferentes atractivos ecoturísticos que se encuentran en el lugar, así como el Puente Carlos Lleras Restrepo, que cruza el Río Cauca, exactamente sobre la Variante de Porce. Es una estructura con una extensión de 1.064 metros de longitud y unos 50 metros de altura. Es una buena ruta para disfrutar del hermoso paisaje de la zona.

Caucasia es un destino con mucha oferta natural. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Para los amantes de la naturaleza también está el Parque Ecológico la Ronda del Silencio, un lugar ideal para hacer senderismo, practicar deporte, compartir en familia y con amigos, respirar aire puro o simplemente disfrutar del lindo paisaje que lo rodea. Además, es un lugar que se caracteriza por su educación ambiental.

En la lista de atractivos de este municipio, que se encuentra a unas seis horas de Medellín, también está su rica gastronomía, entre la que se destacan el arroz con bocachico, las butifarras y los envueltos de maíz, según Turismo Antioquia Travel.