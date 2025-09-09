Suscribirse

Turismo

El municipio boyacense cuyo nombre significa ‘tierra blanca’, destino de gran riqueza natural donde le rinden homenaje al maíz

Este destino es una buena opción para el ecoturismo.

Redacción Turismo
9 de septiembre de 2025, 6:02 p. m.
Ramiriquí, Boyacá
Este es un municipio que ofrece diversidad de atractivos. | Foto: Facebook - Ramiriquí Boyacá-Pagina

Boyacá tiene 123 municipios distribuidos en 13 provincias, que ofrecen diversidad de atractivos que resultan una opción válida para tener presente en el momento de pensar y planear unas vacaciones.

Muchos destinos de estos son coloniales y con una gran historia y otros encantan por su diversidad natural que permite hacer turismo de aventura, de naturaleza, avistamiento de aves y otro importante número de actividades.

Contexto: Estos son los encantos del pueblo más antiguo de Boyacá, una joya turística con más de 490 años de historia

Una de esas muchas opciones es Ramiriquí que, según datos del Sistema de información Turística de Boyacá (Situr), significa ‘tierra blanca’. El territorio que ocupa Ramiriquí cuenta con un importante legado ancestral.

Este municipio se extiende sobre las estribaciones de la Cordillera Oriental y en él se destacan las cuchillas de El Ermitaño y Las Coloradas, los altos de Redondo y la Cruz, y la serranía de Pata de Gallo, que son lugares ideales para apreciar la belleza de la naturaleza.

Ramiriquí, Boyacá
Ramiriquí se extiende sobre las estribaciones de la Cordillera Oriental de Colombia. | Foto: Facebook - Ramiriquí Boyacá-Pagina

De acuerdo con Situr, entre los lugares para visitar en este lugar están las piedras donde están inscritos los petroglifos de las comunidades ancestrales. La información indica que en inmediaciones de la vereda El Encanto, existen yacimientos rupestres representados en bloques y paredes rocosas, en las modalidades de petroglifo y pictografía, algo que es muy particular, ya que no es común encontrar la presencia de estas dos modalidades en un mismo entorno geográfico.

Otros sitios de interés son el Alto de la Cruz, la capilla del Señor de los Tunos, el puente Camacho y la cueva del Guacamayo, así como la Piedra de los Mil Huecos, entre otros.

Contexto: Así es el municipio de Boyacá apodado ‘la capital frutícola de Colombia’, un destino colonial rodeado de lindos paisajes

Las tierras de Ramiriquí están bañadas por varios ríos, entre ellos, Las Guayas, Jusavita, Boyacá, La Miel, Ciénaga y Tasajera, además de las numerosas quebradas, de acuerdo con el portal Colombia Extraordinaria.

En el parque principal están las efigies de José Ignacio de Márquez, presidente de la República (1837 y 1841) y primer presidente de estirpe boyacense, así como del ciclista Mauricio Soler.

La economía de Ramiriquí está muy relacionada con las actividades de ganadería y los cultivos de maíz, papa, arracacha, hibias, frijol y hortalizas. Las arepas de maíz y queso son famosas, así como sus artesanías elaboradas en fique (ruanas y alpargatas).

Ramiriquí, Boyacá
En Ramiriquí se pueden apreciar petroglifos, que es uno de sus atractivos. | Foto: Situr Boyacá

Un poco de historia

Los datos históricos indican que Ramiriquí fue la primera capital de los zaques, sede del cacique Baganique. A la llegada de los españoles, el territorio que hoy ocupa el municipio se encontraba habitado por indígenas muiscas quienes eran gobernados por el cacique Rumirraque, nombre que posteriormente fue reemplazado por el actual.

El historiador Miguel Triana señala que Hernán Vanegas fue el primer conquistador que llegó a esas tierras y saqueó el templo de Baganique, donde se hallaban importantes tesoros del poblado.

Contexto: Tres pueblos turísticos de Boyacá imperdibles por sus artesanías tradicionales; estos son sus atractivos

El primer evangelizador fue el dominico Fray Pedro Durán, quien elevó la primera parroquia y rigió la fundación del caserío en 1541. Años después, la población participó en el movimiento comunero, y en 1905 se elevó a capital de la provincia de Márquez.

Otro de los datos históricos relevante apunta a que en 1750, el caserío fue víctima de una epidemia de viruela que prácticamente extinguió la población muisca asentada allí.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Policía de Nueva York emite alerta para la ciudad tras ataque de Israel en Catar, a días de la conmemoración de los atentados del 9/11

2. Explosión en buzón postal sacude a un vecindario del condado de Orange

3. La extraña defensa de la Presidencia al nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad

4. Petro ordenó suspender concurso de notarios y expuso quién estaría permitiendo las presuntas irregularidades

5. Famosa actriz de ‘La casa de papel’ reveló importante noticia que le cambiará la vida: “No es IA”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoBoyacáViajes

Noticias Destacadas

Ciénaga, Magdalena

El encantador pueblo del Caribe colombiano reconocido como patrimonio, un destino con historia, tradición y hermosos paisajes

Redacción Turismo
Puerto Narino , Amazonas

El pueblo que resalta por sus casas de colores y jardines en medio de la selva, un tesoro para descubrir a dos horas de Leticia

Redacción Turismo
Catedral Primada de Colombia en la Plaza Bolívar, Bogotá.

Lanzan nueva alerta por impacto que tendría la reforma tributaria en el sector turístico: “Pone en riesgo”

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.