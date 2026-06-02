Así es el pueblo donde nació Luis Díaz y que hoy recibe visitantes de todo el continente

En el corazón de La Guajira, a más de 100 minutos en carro de la capital, Riohacha, y rodeado por paisajes característicos del Caribe colombiano, se encuentra un municipio que durante décadas pasó desapercibido para buena parte de Colombia.

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Sin embargo, en los últimos años su nombre comenzó a aparecer con frecuencia en transmisiones deportivas a nivel mundial por ser la madre tierra de uno de los jugadores más importantes del deporte rey.

Se trata de Barrancas, que cuenta con una población aproximada de 44.500 habitantes e históricamente ha sido reconocida por su cercanía al río Ranchería, por la actividad minera de la región y por su riqueza cultural. Hoy, además, es identificada por ser la tierra donde nació uno de los mejores delanteros de la historia del país.

Así se vivió la primera final de Champions League que jugó Luis Díaz, en Barrancas, La Guajira. Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @ElGranPipeMF.

El municipio de Barrancas se ha convertido en un destino de interés para aficionados al fútbol y visitantes de distintas partes de Colombia y América Latina gracias al fenómeno deportivo que representa Luis Díaz, actual jugador del Bayern Múnich y una de las principales figuras de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026.

Uno de los lugares más emblemáticos para quienes visitan Barrancas es la cancha del barrio Lleras, escenario donde el futbolista dio sus primeras gambetas antes de iniciar su proceso formativo. El espacio se ha convertido en un punto de referencia para aficionados que desean conocer los orígenes del atacante colombiano.

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El impacto de Luis Díaz en su tierra natal ha sido tal que las autoridades locales anunciaron la construcción de una estatua en su honor. El proyecto, impulsado por la administración municipal y la empresa Cerrejón, busca rendir homenaje al deportista y servir como símbolo de inspiración para niños y jóvenes del municipio. La entrega de la obra fue proyectada para este 2026.

Pero Barrancas no vive únicamente del fútbol. El municipio también cuenta con atractivos turísticos como el río Ranchería, la plaza principal, sectores rurales como Guayacanal y Pozo Hondo, además de espacios naturales que hacen parte de la geografía guajira. Algunos de estos lugares han comenzado a despertar interés entre viajeros que aprovechan su visita para conocer el entorno donde creció el futbolista.

Panorámica de Barrancas, La Guajira. Foto: Tomada del sitio web de Guajira News.

La economía local ha estado estrechamente ligada a la agricultura, el comercio y la actividad minera, especialmente por la presencia de Cerrejón, considerada una de las explotaciones de carbón a cielo abierto más grandes del mundo.

Por ello, lo que antes era un tranquilo municipio del sur de La Guajira hoy recibe visitantes que llegan atraídos por la historia del jugador que salió de sus calles para conquistar Europa.