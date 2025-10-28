Suscribirse

Turismo

El pueblo antioqueño cuyo nombre se deriva de una palabra inglesa, un destino ideal para el senderismo y la aventura

Se ubica 55 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 9:17 p. m.
Fredonia, Antioquia
Fredonia es un municipio ubicado en el suroeste de Antioquia | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El departamento de Antioquia es un importante destino turístico que combina bellos paisajes naturales con una rica herencia cultural.

Uno de sus 125 municipios es Fredonia, ubicado a 55 kilómetros de Medellín, a una hora y 47 minutos de trayecto en vehículo.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a esta población como un municipio cafetero por excelencia e ideal para practicar el senderismo y deportes de aventura.

“Tiene grandes reservas naturales como los parques ecológicos Cerro Combia y Cerro Bravo, que son escenarios para practicar senderismo y deportes de aventura. Sus fincas cafeteras ofrecen circuitos y experiencias sobre el cultivo de café”, subraya el portal web.

Contexto: Así es el municipio menos poblado del suroeste antioqueño, un destino ideal para la aventura, a dos horas de Medellín

Así mismo, es reconocido como “cuna de grandes artistas” y personajes ilustres, como Rodrigo Arenas Betancur, Juan Valdés, Gustavo Vélez y Efe Gómez, entre muchos otros.

Adicionalmente, es considerado como uno de los más calurosos de Antioquia, de acuerdo con medios locales y con base en reportes del Ideam. Las temperaturas han superado los 30 grados centígrados.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que Fredonia fue fundado en el año de 1828, en el lugar llamado Guarcito, en terrenos de propiedad privada de Cristóbal Uribe Mondragón, abuelo del general liberal Rafael Uribe Uribe. “Por tal razón, este personaje es considerado oficialmente como el fundador del municipio”, agrega la entidad.

Para el año de 1830 se decreta la creación del municipio, cuyo nombre parte de la palabra inglesa freedom (libertad, en español), sugerida por el ingeniero Tyrell Moore, principal promotor de la industrialización de la minería en el departamento y el país.

Fredonia, Valle
Fredonia es uno de los municipios para visitar en Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el parque de Cristo Rey. Es considerado el cerro más emblemático del municipio, ideal para disfrutar de hermosos paisajes y realizar senderismo.

Contexto: Así es el municipio más poblado del oriente antioqueño, un destino con historia y conocido como la ‘cuna de la libertad’

Otro lugar relevante es el parque ecológico cerro Combia. Este es “un camino utilizado anteriormente por los arrieros del municipio construido en piedra sobre el siglo XVIII, en la parte superior del Cerro se encuentra la estatua del Cristo Rey y la Cruz, rodeado de vegetación y lindos paisajes”, según señala Antioquia Travel.

El parque principal Jaime Isaza Cadavid es otro sitio imperdible. Ubicado en la zona central del municipio, es un parque “rodeado de zonas verdes y establecimientos para el ocio como restaurantes, bares, cafeterías y discotecas”.

Finalmente, el monumento a la madre es también una parada ineludible al visitar Fredonia Es una escultura realizada por el artista Ramón Elías Betancourt.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden abrir incidente de desacato contra Petro por no retractarse con las periodistas que llamó “muñecas de la mafia”

2. Maduro castiga a líder político de América Latina por ayudar a EE. UU. a desplegar buques de guerra: “Persona non grata”

3. “Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

4. Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

5. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en acabar con su vida por las deudas: “A veces uno quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaAntioquiadestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Ulloa, Valle

El pequeño pueblo del Valle del Cauca que exhibe una calle llena de arte y mucho color; es un imperdible atractivo turístico

Redacción Turismo
Iglesia del municipio de Usiacurí.

Tres destinos para conocer muy cerca de Barranquilla; tienen variada oferta turística y mucho ‘sabor’ caribeño

Redacción Turismo
Fredonia, Antioquia

El pueblo antioqueño cuyo nombre se deriva de una palabra inglesa, un destino ideal para el senderismo y la aventura

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.