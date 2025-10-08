Suscribirse

Turismo

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó El Hatillo, un destino con gran historia y riqueza natural

Está ubicado a 101 kilómetros de Medellín.

Redacción Turismo
8 de octubre de 2025, 3:14 p. m.
Valparaíso, Antioquia - Colombia. Octubre 27 de 2024. Municipio de 127 kilómetros cuadrados.
Postal de Valparaíso, Antioquia. | Foto: Getty Images

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, se encuentra dividido en 125 municipios que pertenecen a nueve subregiones.

Uno de ellos es Valparaíso, ubicado a una distancia de 101 kilómetros de Medellín, tres horas de trayecto en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población es conocida con el apodo de “Patrimonio cultural del suroeste de Antioquia” y su actividad económica más importante es el cultivo de café.

Contexto: El pueblo antioqueño cuyo nombre se dio en honor a una santa invocada para prevenir los rayos, ideal para el ecoturismo

“Como bien su apelativo lo indica, este municipio es el lugar perfecto para disfrutar e impregnarse de la cultura del suroeste antioqueño, ya que este se compone de años de historia patria y rezagos de la tribu indígena Caramanto. Además, su estructura económica basada en el café por excelencia ha tenido la posibilidad de reinventarse incorporando gran variedad de frutas y verduras”, subraya la publicación.

Valparaíso, Antioquia
Paisaje de Valparaíso, Antioquia. | Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Valparaíso

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que el lugar en el que se encuentra ubicado el municipio estuvo habitado en sus inicios por la tribu caramanto. Estos indígenas huyeron de estas zonas bajo el fuego de los conquistadores.

Sus primeros pobladores fueron integrantes de las tribus Cartama, descendientes de los Caramanto. Estas tribus, conformadas por guerreros y no guerreros, abandonaron el territorio a la llegada de los españoles”, subrayó la entidad.

El primer nombre del poblado fue El Hatillo y, posteriormente, recibió su denominación actual, Valparaíso, en honor a la ciudad chilena del mismo nombre.

“Se rebautizó el poblado con el nombre actual, Valparaíso, en memoria de la ciudad chilena de igual nombre. En aquel año (1864), la Asamblea de Antioquia crea el municipio con la misma denominación”, subrayó la Gobernación.

Sitios de interés

Entre sus principales sitios de interés se destaca, en primer lugar, la iglesia parroquial de Santa Ana, la más importante del municipio y que se encuentra en el parque principal.

Contexto: El municipio del oriente antioqueño que busca posicionarse como un destino gastronómico y cultural único

Otro lugar que se resalta es la Casa Museo Rafael Uribe Uribe, situada a un kilómetro de la cabecera municipal. Este es el lugar de nacimiento del célebre militar liberal que fue una figura reconocida en la política colombiana entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En la edificación se encuentra una estatua en su honor y es destacado como el referente del municipio.

Un tercer sitio imperdible son los petroglifos que se encuentran en la vereda La Sardina, a 5 kilómetros del casco urbano. Estos grabados son las primeras muestras de arte por parte de los indígenas Caramantos que habitaban la región, señala Antioquia Travel.

Noticias relacionadas

