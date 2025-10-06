El municipio del oriente antioqueño que busca posicionarse como un destino gastronómico y cultural único

A través de iniciativas como el Santu-Fest Hamburguesero, un evento que se ha convertido en una cita imperdible para los amantes de las hamburguesas y la creatividad culinaria, el municipio de El Santuario, ubicado en el oriente antioqueño a menos de dos horas de Medellín, busca consolidarse como un destino gastronómico y cultural destacado en la región.

Por eso, para la quinta edición de este encuentro que se viene desarrollando desde el pasado 3 de octubre hasta el 13 del mismo mes, más de 10 restaurantes se sumaron a esta propuesta, cuyo objetivo es ofrecer a propios y visitantes la posibilidad de disfrutar un recorrido gastronómico único, señala Teleantioquia.

La combinación de sabores que hace de cada hamburguesa una propuesta innovadora, se realiza con productos frescos de la región que reflejan la identidad del municipio, conocido por sus diversos cultivos, su tradición en siembra y belleza natural.

Además, con el propósito de que se convierta también en un espacio de aprendizaje, el evento cuenta con la participación de chefs y estudiantes de la Facultad de Gastronomía del Colegio Mayor de Antioquia, quienes son los encargados de calificar cada hamburguesa con criterios técnicos y profesionales llevando a otro nivel este escenario gastronómico.

De igual forma, los asistentes pueden participar en la votación popular para elegir la hamburguesa favorita del público y acceder a dinámicas de rifas y premios a través de boletas entregadas durante el festival, explica la Alcaldía Municipal de El Santuario a través de su página web.

Por otro lado, recuerda que es una fiesta gastronómica perfecta para compartir en familia, que fortalece el turismo, dinamiza la economía local y posiciona a este encantador pueblo como un destino cultural y gastronómico de referencia en Antioquia.

Cabe mencionar que mientras se visita El Santuario, los visitantes también pueden explorar sus diferentes atractivos turísticos como:

Museo Histórico José María Córdova

Museo Artístico Guillermo Zuluaga “Montecristo”

Basílica Menor San Judas Tadeo

Casa Museo Aurum

Piedra del Obisco

Capilla El Señor Caído

Casa Museo y Capilla Presbítero Jesús Antonio Gómez

¿Cómo llegar a este municipio desde Medellín?

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, la vía principal para llegar a El Santuario es por la autopista Medellín – Bogotá.