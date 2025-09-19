Suscribirse

El sitio turístico del oriente antioqueño que cada vez atrae a más turistas, un espacio perfecto para compartir en familia

Este lugar se encuentra situado en un encantador municipio que está a solo una hora de Medellín.

Redacción Turismo
19 de septiembre de 2025, 11:54 a. m.
Marinilla, Antioquia
El Alto del Chocho, atractivo turístico del oriente antioqueño para compartir en familia. | Foto: Instagram @elaltodelchocho

Si está buscando sitios turísticos de Antioquia para crear nuevos recuerdos en familia, no puede dejar de viajar a la subregión del oriente del departamento, donde se encuentran varias opciones divertidas e ideales para salir de la rutina y vivir momentos inolvidables junto a esos seres queridos.

Uno de estos espacios, que ha captado la atención de los turistas a través de las redes sociales, es El Alto del Chocho, un espacio ubicado en el kilómetro 7 por la vía Marinilla – El Peñol, aproximadamente a 30 minutos antes de la Piedra, a una hora de Medellín.

En las plataformas digitales, quienes lo han visitado, lo describen como un lugar mágico del oriente antioqueño, perfecto para pasar momentos únicos en familia, empezando por las opciones que ofrece de alimentar llamas y peces con tetero o biberón.

También hay una granja, cuenta con un monumento de los populares carros Willys y chivas en la entrada, hay música en vivo y exhibición equina, así como paseos cortos a caballo.

Para complementar la experiencia, este sitio turístico que se ha tomado las redes incluye una amplia oferta gastronómica para degustar lo mejor de esta región, todo en un mismo lugar, lo que permite organizar un plan bastante llamativo para un fin de semana.

@landariegaa

El alto del chocho 📍Marinilla Antioquía Un lugar increíble para ir con la familia #lugaresparavisitar #recomendaciones #medellín #travel

♬ sonido original - SoyJulivargas✨

Cabe mencionar que además de este espacio, en el oriente antioqueño se encuentran diversas opciones para conocer la riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica de la región.

Ahí mismo, en el municipio de Marinilla, por ejemplo, es posible visitar sitios de interés como el Parque Internacional del Arte, ubicado en la vereda Salto Arriba, donde es posible hacer senderismo, participar de muestras gastronómicas o sumergirse en pequeños talleres de arte mientras se disfruta de su ambiente natural.

Asimismo, se encuentra el Parque Ecológico los Alcaravanes, un lugar que ofrece la oportunidad de realizar diferentes actividades de ecoturismo como pesca, senderismo, canopy, cuatrimotos, picnic, cabalgatas y más, convirtiéndose en otro espacio ideal del oriente antioqueño para compartir con familiares y amigos, ubicado en la vereda los Alcaravanes, según datos del portal de turismo Antioquia es Mágica.

Marinilla, Antioquia
Marinilla es uno de los municipios de Antioquia, ideal para el turismo religioso. | Foto: Getty Images
No obstante, más allá de sus atractivos turísticos, es importante destacar que el oriente antioqueño se distingue por ser la principal despensa agrícola del departamento. Sus fértiles tierras producen una amplia variedad de frutas, verduras y hortalizas que abastecen, al por mayor, distintos centros de distribución en el país.

Además, al ser una zona de embalses se transforma en un lugar ideal para practicar deportes acuáticos o visitar destinos turísticos como Guatapé, San Rafael, San Carlos, Cocorná y el cañón del Río Claro, entre otros.

