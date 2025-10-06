La reserva natural escondida, a solo 30 minutos de Medellín, perfecta para desconectarse y respirar aire puro

Medellín, además de destacarse por su clima agradable y su vibrante cultura urbana, también sirve como punto de partida para visitar diferentes reservas y paisajes naturales que se encuentran muy cerca, perfectos para desconectarse durante un fin de semana y compartir en familia.

Uno de esos lugares es la Reserva Natural el Carriquí, ubicada a solo 30 minutos de la ciudad, ofreciendo a los viajeros la posibilidad de descansar del bullicio urbano y conectarse con la naturaleza en escenarios donde únicamente se escucha el canto de las aves.

Para disfrutar plenamente de este paraíso natural, de manera segura y con una experiencia más completa, la Alcaldía Municipal de Envigado (Antioquia), recomienda realizar el recorrido en compañía de un guía turístico certificado.

De esta manera es posible contar con una orientación adecuada en medio del desplazamiento por las 21 hectáreas de extensión que componen la Reserva Natural el Carriquí, a través de senderos y zonas de fácil acceso, que también permiten conocer a profundidad la riqueza natural, la historia y los valores ambientales que hacen de este lugar un destino tan especial.

Hoy en el marco del Global Big Day te invitamos a dejarte asombrar por su majestuosidad. Envigado es: el destino perfecto para el avistamiento de aves...

Esta joya natural se encuentra ubicada exactamente en el sector La Catedral, en la vereda El Vallano del municipio de Envigado, un área de gran valor ecológico. Además, es atravesada por la Quebrada La Miel, lo que la convierte en un lugar propicio para practicar ecoturismo, respirar aire puro y disfrutar del avistamiento de aves.

En este destino, los visitantes tienen la oportunidad de recorrer senderos ecológicos, adentrarse en bosques que se encuentran en proceso de restauración y apreciar de cerca la valiosa biodiversidad que caracteriza al municipio de Envigado.

Por eso, antes de emprender una nueva aventura en este lugar, es clave tener presente que cuenta con un clima templado y una altitud que varía entre los 1.700 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Para los amantes de las aves esta reserva es un verdadero paraíso de cuento, ya que gracias a su privilegiada ubicación geográfica y la exuberante vegetación que la rodea, alberga una gran diversidad de especies, tanto endémicas como migratorias, lo que ofrece una experiencia única para los turistas.