El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó Higuerón, un destino reconocido por sus bellas montañas y paisajes

Se ubica a 128 kilómetros de Medellín.

Redacción Turismo
21 de octubre de 2025, 3:51 p. m.
Guadalupe
Guadalupe resalta por sus lindos paisajes. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El departamento de Antioquia es uno de los más poblados del país y se destaca por su riqueza natural y cultural.

Sus 125 municipios están integrados a su vez en nueve subregiones. Una de ellas es la norte, zona a la que pertenece el municipio de Guadalupe.

Esta población de más de 6.000 habitantes se encuentra ubicada a 128 kilómetros de Medellín; el trayecto en carro dura dos horas y 47 minutos, aproximadamente.

Guadalupe es reconocido por sus bellas montañas y paisajes que inspiran tranquilidad, según destaca el portal de turismo Antioquia Travel. Adicionalmente, recibe el apodo de “la tierra de la luz entre las montañas”.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio en el que se encuentra el municipio fue poblado inicialmente por los indígenas nutabes.

Luego tomó el nombre de Higuerón, sin embargo, tras consolidarse entre sus habitantes la devoción por la virgen de Guadalupe, su nombre fue cambiado por Guadalupe en 1896.

“Para ese entonces este territorio era corregimiento de Carolina del Príncipe, hasta que mucho después, para el año de 1964, Guadalupe fue elevado a la categoría de municipio”, agrega la entidad.

Economía

La Gobernación también destaca que Guadalupe tiene un gran potencial energético. La población comparte la represa Troneras con el municipio vecino de Carolina del Príncipe.

A nivel económico, sus habitantes se desempeñan en sectores como agricultura y la ganadería. Adicionalmente, se reconoce su turístico debido a sus fuentes hídricas cristalinas que están acompañadas de “hermosos paisajes y un clima muy agradable”.

Atractivos

Entre sus principales atractivos se destacan los charcos Cañal. Se encuentra ubicados en la vereda del mismo nombre, a unos tres kilómetros de la zona urbana. “Es una piscina natural de aguas cristalinas, rodeado de vegetación y zonas verdes para el disfrute”, señala Antioquia Travel.

Otro sitio relevante es el mirador La Divisa. Este es un lugar alto que está a unos 2 kilómetros de la zona urbana del municipio y que permite observar cascadas y el complejo hidroeléctrico de Troneras.

El santuario Cristo de Malabrigo es otro lugar imperdible, el cual está ubicado en la vereda Malabrigo, a unos 12 kilómetros de la cabecera municipal.

El cristo del santuario llegó al municipio en 1870 y “fue traído por unos caminantes que lo llevaban todos los días hasta el municipio Anorí y un día lo dejaron en medio del camino”. Según el portal turístico, desde entonces se le atribuyen milagros.

