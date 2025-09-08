Suscribirse

El pueblo de Cundinamarca conocido como el ‘jardín de la sabana’, un destino ideal para el turismo rural muy cerca de Bogotá

Está ubicado a 30 kilómetros de Bogotá.

Redacción Turismo
8 de septiembre de 2025, 10:25 p. m.
El Rosal, Cundinamarca
El Rosal, Cundinamarca | Foto: Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca tiene 116 los municipios y uno de ellos es El Rosal, ubicado en la provincia de Sabana Occidente y a 30 kilómetros de Bogotá, alrededor de una hora de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta población es reconocida por su clima templado y sus paisajes rurales, así como por su creciente desarrollo industrial.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca que tuvo nombre de presidente y es reconocido como ideal para el ecoturismo; está a dos horas de Bogotá

Como muchos municipios de la región, durante la época prehispánica, el territorio donde se encuentra fue habitado por los indígenas muiscas.

Como corregimiento fue fundado el 28 de marzo de 1903 y casi a finales del siglo XX, en 1997, fue erigido como municipio tras ser escindido de Subachoque, convirtiéndose en el más joven del departamento.

El Rosal se encuentra en la Sabana de Bogotá y tiene una altitud de aproximadamente 2,650 metros sobre el nivel del mar. Esta población está rodeada de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua y es considerada un sitio ideal para el turismo rural y ecológico.

Economía

En materia económica, la principal actividad de El Rosal es la agricultura con productos como las flores, las hortalizas y los frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

Flores para san valentín
Flores. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Rosal es reconocido por sus numerosas fincas que se dedican al cultivo de flores. Esta actividad no solo impulsa la economía local, sino que también embellece el paisaje con una vibrante paleta de colores que caracteriza a la región. Es conocido como el seudónimo de ‘jardín de la sabana’.

Contexto: Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca con el nombre más corto, un destino ideal para el turismo ecológico y rural

Sitios de interés

Entre sus principales sitios de interés se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XIX, la cual es considerada un lugar imperdible para los visitantes al municipio.

El balneario El Puente es también destacado. Se ubica muy cerca de Subachoque y es perfecto para aquellos que disfrutan de nadar y relajarse junto al agua. Es considerado como ideal para desconectarse y disfrutar de un día al aire libre.

El Parque Ecológico El Mirador es otro sitio atractivo. Sus visitantes pueden recorrer sus senderos y descubrir la riqueza natural que caracteriza al municipio. Desde sus puntos más altos, se puede disfrutar de una vista panorámica de El Rosal y sus alrededores.

Otro atractivo imperdible son las Cascadas La Hermosa, un lugar que deslumbra por su belleza escénica y que resulta perfecto para practicar senderismo y capturar fotografías memorables.

Las festividades en honor a San Juan Bautista también forman parte del encanto local, con procesiones, y ferias artesanales que cada año convocan a un gran número de visitantes.

