El pueblo de Cundinamarca reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes; está a una hora de Bogotá

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es uno de los destinos más completos del país.

Sus 116 municipios ofrecen bellos paisajes, diversos pisos térmicos, riqueza cultural e historia.

Uno de ellos es Tenjo, ubicado en la provincia de Sabana Centro y a aproximadamente 40 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 15 minutos de viaje en automóvil.

Este municipio es conocido por su clima templado y sus paisajes rurales, ideales para ecoturismo, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

“En el Boquerón”

Esta entidad afirma que los primeros habitantes del territorio donde se encuentra Tenjo eran los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 24 de abril de 1603. Adicionalmente, en lengua muisca el nombre significa ‘en el boquerón’, según el diccionario del escritor Joaquín Acosta Ortegón.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de flores, hortalizas y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades importantes.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el parque ecológico Puente Piedra, el cual ofrece un lugar ideal ara el ecoturismo y las actividades al aire libre. “Este parque es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, destaca la Gobernación.

La iglesia de Santiago Apóstol es otro lugar destacado y considerado como un símbolo del municipio.

En su interior, la edificación cuenta con tres naves delimitadas por largas columnas de estilo jónico, uno de los tres órdenes arquitectónicos clásicos de la antigua Grecia. También alberga vitrales en tonos tradicionales que representan escenas religiosas, como la de Santiago Apóstol empuñando una espada.

Tenjo. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

También es destaca la Peña de Juaica, una montaña sagrada tanto para los antiguos habitantes de la región como para los actuales pobladores de Tenjo. Esta se extiende desde el municipio de Tabio y es reconocida por su valor espiritual y natural.

Según la Alcaldía, entre los 2.800 y 3.300 metros sobre el nivel del mar, la zona ofrece una gran diversidad biológica. En cuanto a la flora, destacan especies como los frailejones y las orquídeas, fundamentales para el equilibrio del ecosistema. En la fauna, sobresale la presencia de aves como la pava andina, el colibrí y las águilas de páramo, así como mamíferos como el zorro perruno, el venado cola blanca, el coatí andino y el tigrillo.