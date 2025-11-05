Suscribirse

El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus paisajes montañosos y clima templado; está a una hora de Bogotá

Se ubica a 34 kilómetros de la capital del país.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 4:59 p. m.
Al estilo de las ciudades más importantes del mundo, este municipio ubicado a 20 minutos de Bogotá inauguró esta fuente que, gracias a los sistemas que conforman su planta de tratamiento, permiten que el agua utilizada pase por un proceso de filtración y un método de desinfección, conocido como cloración, especialmente pensado para este momento de pandemia.
Chipaque. | Foto: Cortesía Alcaldía Chipaque

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados del país y es el tercero en número de municipios, con 116.

Adicionalmente, gracias a su diversidad cultural y geográfica, es ideal para personas que buscan destinos turísticos con buen clima, historia y cercanía con Bogotá, la capital del país.

Uno de sus 116 municipios es Chipaque, ubicado a 34 kilómetros al sureste de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por sus paisajes montañosos y su clima templado, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca en una reseña en su portal web.

“Situado en la cordillera Oriental, Chipaque tiene una altitud de aproximadamente 2.200 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y valles, lo que le confiere un paisaje natural impresionante y un clima templado durante todo el año”, destaca la entidad.

Chipaque limita al norte con Bogotá, al sur con el vecino municipio de Une. Al oriente limita con Ubaque y Cáqueza y al occidente con la localidad de Usme (Bogotá).

Historia y economía

De acuerdo con la Gobernación, la historia de Chipaque se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 16 de julio de 1600 por fray Juan de Los Ángeles y se convirtió en un importante centro agrícola durante la época colonial.

En lengua Chibcha, el nombre de Chipaque significa ‘bosque de nuestro padre’, según el diccionario del escritor Joaquín Acosta Ortegón.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de papa, maíz, cebolla y fríjol. También tiene relevancia la ganadería, especialmente la cría de ganado bovino y porcino. De igual manera, el comercio local y la artesanía juegan un papel importante en la economía del municipio.

Chipaque, Cundinamarca invita a un fin de semana con muestras culturales y luces navideñas.
Chipaque, Cundinamarca. | Foto: Alcaldía de Chipaque

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos naturales se encuentra el cerro de Chipaque, el cual ofrece hermosas vistas y permite la realización de actividades al aire libre como el senderismo y la observación de aves.

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chipaque es una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Entre los principales eventos culturales del municipio se encuentran las ferias y fiestas, que atraen a numerosos visitantes de la región cada año.

Adicionalmente, Chipaque cuenta con alojamientos en fincas y haciendas, que “ofrecen una experiencia auténtica del campo colombiano”, subraya la gobernación.

