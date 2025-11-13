Suscribirse

Turismo

El pueblo santandereano con más de 300 años de historia, un mágico lugar rodeado de piscinas naturales, montañas y cuevas

Este destino es ideal para los amantes de la naturaleza y de los temas culturales.

Redacción Turismo
13 de noviembre de 2025, 6:44 p. m.
Las Gachas, Santander
Este municipio santandereano se caracteriza por una gran riqueza natural. | Foto: Getty Images

Visitar el departamento de Santander es adentrarse en un destino de contrastes naturales y riqueza cultural, además de delicias gastronómicas. Esta región del país les ofrece a los viajeros lindos paisajes y una amplia variedad de lugares ideales para la práctica del ecoturismo y actividades al aire libre.

Además, es un territorio con una rica herencia cultural e histórica, que se refleja en muchos de sus pueblos, en los que se aprecia la arquitectura colonial, monumentos y lugares que llevan al pasado y muestran el aporte de esta región en el proceso independentista del país.

Contexto: Así es el ‘rincón florido de Santander’, mágico destino de lindos paisajes, perfecto para los amantes de la naturaleza

Con frecuencia se escucha hablar de Barichara, destino que destaca por sus calles empedradas y arquitectura colonial bien conservada y ofrece una inmersión profunda en la historia y tradiciones del país. También allí se encuentra Girón, Zapatoca, El Socorro y San Gil, que son reconocidos por el interés turístico.

Pero no son los únicos. En la lista de 87 municipios que tiene este departamento se incluye Guadalupe, que se le reconoce por ser un destino acogedor y con una gran oferta natural en medio de montañas y fuentes hídricas.

Las Gachas
La quebrada Las Gachas es uno de los encantos naturales de Guadalupe, en Santander. | Foto: Getty Images

Es un municipio que tiene más de 300 años de historia, pues su fundación se dio en 1715 y por ello los turistas encuentran en este lugar toda una oferta cultural, de patrimonio y con gran historia.

Sitios de interés

En Guadalupe, los viajeros se encuentran con diversos atractivos, pero uno de los más sonados y llamativos es la quebrada Las Gachas, reconocida por sus pozos naturales y de colores, que en muchas ocasiones comparan con Caño Cristales, en el departamento del Meta.

Contexto: El municipio de Santander que invita a explorar rutas por caminos ancestrales, un destino ideal para los amantes del senderismo

En este lugar, los visitantes pueden disfrutar de un baño refrescante en piscinas formadas por la erosión natural de las rocas. Las características de los pozos son diversas, pues los hay de diferentes tamaños, profundidades y tonalidades. Sin duda, un lugar para no perderse si se visita este destino santandereano.

Guadalupe destaca por su gran riqueza hídrica y precisamente una de sus particularidades es que está rodeado de cascadas, que complementan la oferta para quienes disfrutan de los planes de naturaleza y del senderismo. La Gloria y El Salitre son dos de las más populares. Allí los turistas pueden disfrutar de lindas vistas y de un contacto especial con la naturaleza.

Las Gachas en Guadalupe, Santander
Las Gachas es un sitio comparado con Caño Cristales en el departamento del Meta. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Guadalupe Santander

Además de su riqueza natural, en este destino los viajeros tienen la posibilidad de admirar su arquitectura colonial que remonta al pasado. Es un pueblo de calles empedradas, casas blancas de teja roja y un templo bien conservado que se encuentra en el centro del pueblo.

Precisamente, la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, es uno de los lugares de interés debido a que tiene una linda arquitectura, por lo que se convierte en una visita obligada para los interesados en la historia y la cultura.

