El pueblo vallecaucano que tiene nombre de municipio español, un destino de miradores y senderos ecológicos

Este lugar se encuentra a un poco más de dos horas de Cali, capital del departamento.

17 de septiembre de 2025, 5:52 p. m.
Trujillo, Valle
Trujillo es uno de los municipios cafeteros del Valle del Cauca. | Foto: Tomada sitio web: Paisaje Cultural cafetero

El Valle del Cauca es un destino ideal para pasar unos días de vacaciones. Este territorio permite sumergirse en planes de naturaleza, historia, cultura y sabor. Destaca por sus lindos paisajes que muestran zonas montañosas, valles, ríos y cascadas que vale la pena conocer.

El Valle tiene 42 municipios, uno de ellos es de tradición cafetera, tiene nombre de pueblo español y forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, que fue declarado patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco en 2011.

Se trata de Trujillo, uno de los municipios más jóvenes del Valle, según información de la Gobernación del departamento. Es de influencia caldense y está ubicado en la región norte, por lo que en la mesa se sirven arepas en vez de pan.

Los datos oficiales indican que en este municipio, ubicado a un poco más de dos horas de Cali, destaca por sus hermosos paisajes que son atravesados por distintos afluentes hídricos, entre ellos, el río Culebras, el Cuancua, el Blanco y el Cáceres, además de los tupidos cultivos de café.

Trujillo, en el Valle del Cauca.
Trujillo, en el Valle del Cauca. | Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

En la lista de riquezas naturales que se pueden apreciar en este territorio están los cerros Azul y Monteloro, donde hay cultivos de mora y aguacate, lagos de truchas y una neblina que es considerada como misteriosa.

Los planes también incluyen caminar por el parque principal del pueblo, visitar el Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo y entrar a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Estos son lugares estratégicos que ningún turista que llegue hasta allí debe dejar de visitar.

Actualmente, Trujillo es un destino que combina un fuerte arraigo paisa con la tradicional cultura valluna, vive de la economía cafetera, ganadera, y de los cultivos de plátano y banano.

Trujillo Valle
Este municipio del Valle del Cauca es ideal para el turismo de naturaleza. | Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

El portal Paisaje Cultural Cafetero indica que uno de los meses de mayor dinamismo turístico en este lugar es noviembre cuando se celebran las fiestas agropecuarias y del café, en donde los visitantes disfrutan los platos típicos paisas y vallunos, como el sancocho de gallina en leña o los fríjoles, y participan de las actividades culturales que atraen a los viajeros como los bailes, conciertos y comparsas, entre otras.

Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura, goza de una agradable temperatura y pisci­nas naturales, además de miradores y senderos que vale la pena conocer. Uno de los miradores para visitar es conocido como Puertas del Sol, desde donde se tiene una gran vista no solo del municipio sino de otros lugares de la región.

Otro encanto es que Trujillo cuenta en su alrededor con lagos de pesca de tilapia donde es posible hacer pesca deportiva y solicitar la preparación de lo obtenido en la jornada y comerlo en sus restaurantes.

