El truco para no perderse en una ciudad que se visita por primera vez

En medio de estos procesos hay quienes tienen facilidad para orientarse y otros para los que esta no es una de sus fortalezas. Si bien en la actualidad la tecnología se convierte en una gran aliada a la hora de tener claridad de en qué punto se encuentra situada la persona, lo cierto es que no siempre se cuenta con esta posibilidad. Es posible, por ejemplo, que la persona se quede sin batería, que falle la conexión a internet o que no logre comunicarse en los idiomas que conoce o domina.