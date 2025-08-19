Suscribirse

En el mapa: este es el lugar exacto donde queda el pueblo que se parece a película de Disney

Este pueblo es reconocido por sus maravillas naturales. Uno de sus mayores atractivos es admirar sus casas coloniales pintadas en colores vivos.

Redacción Turismo
20 de agosto de 2025, 2:40 a. m.
Jardín, Antioquia
Si es amante de vivir aventuras inolvidables, el lugar perfecto para sus próximas vacaciones es Jardín, Antioquia, un pueblo que parece sacado de película de Disney y el cual podrá recorrer realizando actividades en la naturaleza, viviendo paseos inolvidables y disfrutando de fiestas increíbles.

Según Colombia Travel, portal especializado en turismo nacional. “En Colombia existen 17 pueblos patrimonio y Jardín, Antioquia, hace parte de este selecto grupo gracias a su encanto particular. Déjate cautivar por la naturaleza que lo rodea, su cultura y la diversidad de tradiciones que tiene. Te contamos algunas actividades en la naturaleza que puedes realizar durante tu visita y otros planes para hacer en uno de los mejores pueblos de Colombia".

Este es el pueblo más bonito y turístico de Colombia, según la OMT; es conocido como “la ciudad de los muchos cerros”
Edificios coloniales en el municipio de Jardín, Antioquia | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo llegar a Jardín?

Este pueblo está ubicado a 130 km de Medellín. Por lo general, es muy frecuentado los fines de semana, debido a la cercanía con la “ciudad de la eterna primavera”, como es conocida la capital de Antioquia.

Estos son los planes que puede hacer en uno de los mejores pueblos de Colombia

Este pueblo es reconocido por sus maravillas naturales. Uno de sus mayores atractivos es admirar sus casas coloniales pintadas en colores vivos, balcones llenos de flores y calles empedradas.

Contexto: El pueblo antioqueño que tiene nombre bíblico y es conocido como el ‘balcón’, un destino de bellos paisajes y naturaleza

Para los amantes del café

Según Colombia Travel, Jardín limita con las regiones de Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, que componen el Paisaje Cultural Cafetero. “Si eres amante del café y disfrutas de las buenas conversaciones, te recomendamos visitar las haciendas cafeteras que se encuentran a aproximadamente cinco horas por carretera desde Jardín, allí podrás conocer la cultura cafetera y probar una exquisita taza de café colombiano“, agregó.

Jardín, Antioquia
Este municipio es considerado uno de los más lindos de Antioquia. | Foto: Getty Images

Según este portal, otro atractivo es visitar los restaurantes de este municipio, donde se podrá disfrutar de la comida típica antioqueña. “Tendrás la oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza y sus hermosos paisajes".

Si está pensando en visitar este pueblo con amigos, debe saber que Jardín es un pueblo que ofrece una buena vida nocturna. “Te sugerimos visitar la taberna María Gitana o el bar discoteca Blanco y Negro. Si te gusta un estilo más alternativo, podrías conocer el bar Lunática”.

“Este pueblito paisa también cuenta con lugares mágicos. Vive un ambiente natural en la Cascada del Amor, pasa una tarde tranquila en el parque El Libertador o planea una tarde de ecoturismo por el Camino de la Herrera", sentenció.

