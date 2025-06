Española cuenta por qué Colombia le cambió la vida: “Soy otra persona”

Paula Díaz, una ciudadana española que viaja habitualmente a Colombia, habló recientemente en redes sociales sobre los motivos por los que se siente triste cada vez que deja el país y regresa a su nación de origen.

“Volví a España, estoy con mi familia. Es un sentimiento agridulce, porque no tengo razones para estar triste como tal. No ha pasado nada malo, yo en Colombia he estado súperbien, me siento tan acogida cuando estoy allí y me siento tan feliz”, señaló en video publicado en la red Tiktok, en el que manifestó que es un sentimiento algo extraño, ya que no tiene sangre colombiana más de allá de que su novio es nacido en el país.

“Yo soy española. Tengo a mi novio y amigos allí, pero no tengo raíces ni sangre colombiana y me siento como si estuviera en mi casa cuando estoy allí”, expresó en el video en el que destacó la simpatía de la gente.

“Te hacen hacen sentir tan bien de estar allí. Es un país tan alegre que te cambia la manera de pensar. No encuentro palabras para explicarlo. Cuando bajo del avión, soy otra persona, es un sentimiento que no me había pasado con ningún otro país, a pesar de haber viajado mucho. Claro, que me hace ilusión ver a mi novio, pero el país en sí me gusta mucho”, subrayó.

En otro video, la mujer relató que su primera aproximación a Colombia ocurrió años atrás cuando vivió en Estados Unidos y se hizo amiga de una colombiana.

“En Estados Unidos me enseñó el chocolate con queso, arepa con queso, me mostraba fotos de Colombia, me enseñaba dónde vivía, de dónde era. Me dieron muchísimas ganas de ir a Colombia, la verdad. Yo era menor de edad y no podía ir sola, y además no tenía recursos como estudiante para un viaje tan largo”, expresó.

Años más tarde, en 2021, se ganó una beca para un curso de inglés en Malta, país en el que conoció a su novio colombiano.

“Literalmente lo vi, me gustó, él me habló con ese acento paisa y me gustó aún más”, expresó.

Bogotá. | Foto: Getty Images

Tras finalizar los estudios, la mujer manifestó que decidió conocer el país luego de reunir el dinero suficiente para el viaje.

Luego de su primera experiencia en Colombia, manifestó que cada año vuelve.