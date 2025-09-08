Esta ciudad de Caquetá cuenta con el parque natural más antiguo de Colombia

En el sur de Colombia se encuentra Florencia, capital del departamento del Caquetá, donde la naturaleza parece haber concentrado todos sus encantos.

“Las opciones para explorar los alrededores de la ciudad son muy variadas e incluyen cascadas revestidas de vegetación, asombrosos cañones y estanques ocultos, además de una larga lista de especies de flora y fauna”, detalló Colombia Travel, portal especializado en turismo.

Florencia, Caquetá. | Foto: Comisión de la Verdad.

Florencia está ubicada donde las montañas de los Andes se encuentran con los llanos de la Amazonía. En las afueras de la ciudad se albergan diversas reservas naturales que protegen extensiones de jungla, donde se puede practicar avistamientos de aves, senderismo y otros deportes al aire libre.

“En esta región, las riquezas no se limitan a la biología. La herencia aborigen y las leyendas prehispánicas le dan forma al folklore de la ciudad, mientras que, fuera de ella, los antiguos petroglifos emplazados en la jungla te transportarán a los tiempos de los habitantes originarios. Hay tanto para ver y hacer en Florencia que muchos turistas terminan extendiendo su visita más de lo planeado", indicó el portal citado.

Parque Nacional Cueva de los Guácharos

Este parque nacional, el más antiguo de Colombia, está dedicado a preservar el hábitat de los pájaros que se asemejan a los murciélagos, ya que durante el día duermen en cuevas y, por la noche, salen a buscar alimento.

“El terreno está atravesado por unos veinticinco kilómetros de senderos por los que recorrerás el bosque virgen y conocerás cascadas, cavernas y miradores”, señaló el portal.

Además, este parque nacional limita con otros dos: Serranía de los Churumbelos, al sudoeste, y Alto Fragua Indi Wasi, al sudoeste.

Recorrido por el río Orteguaza

Otro atractivo turístico son los recorridos por el río Orteguaza. Desde puerto Arango, a poca distancia de Florencia, parten excursiones en ferry por este río, que es la principal conexión entre los pueblos de la región y el río Caquetá.

Desde Puerto Arango, a poca distancia de Florencia, parten excursiones en ferry por el imponente río Orteguaza | Foto: ProColombia