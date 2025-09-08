La isla de Anguilla es un destino que se está consolidando como uno de los destinos predilectos para visitar en vacaciones. Según la Autoridad de Turismo, que anunció las cifras oficiales de llegadas de visitantes provenientes de América del Sur en 2024, Anguilla alcanzó la cifra histórica de 2.343 turistas, el mayor número registrado desde 2019.

Estas cifras demuestran que la isla se consolida como uno de los destinos caribeños más atractivos de la región, reflejando la recuperación sostenible del sector tras la pandemia.

De acuerdo a la Autoridad de Turismo, entre los países latinos, Brasil se destacó como principal emisor con 1.328 visitantes, lo que representa un crecimiento de más del 33% en comparación con 2023. El segundo lugar fue para Argentina y seguida y en tercer lugar, Colombia.

Esta isla del Caribe se consolida como uno de los destinos predilectos para visitar en vacaciones | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas son las cifras de visitantes de los últimos años.

2019: 1.400 visitantes

1.400 visitantes 2020: 266 (impacto de la pandemia)

266 (impacto de la pandemia) 2021: 261

261 2022: 979

979 2023: 1.650

1.650 2024: 2.342

En los resultados revelados del primer semestre de este 2025 también indican que la tendencia continúa en crecimiento. Entre enero y marzo, Anguilla recibió 747 turistas sudamericanos, lo que demuestra que la isla atrae muchos visitantes.

Sumado a todo esto, este destino fue elegido, por quinta vez consecutiva, como la mejor isla del Caribe por la revista Travel+Leisure y continúa fortaleciendo su posición en el turismo internacional.

Así puede llegar a esta isla caribeña

Para llegar a Anguilla desde Colombia existen varias opciones, una de ellas es volar vía Panamá y St. Martin, desde esos puntos se puede tomar un ferry que tarda solo 20 minutos en llegar. Otra opción es viajar vía Miami hasta Anguilla, en un vuelo que dura aproximadamente tres horas.

Actividades que se pueden hacer en esta isla

Travel + Leisure, portal especializado en turismo, recopiló diversas actividades que se pueden realizar en esta isla. Una de ellas es lanzarse al mar desde una clásica balandra al atardecer, mientras se disfrutan cócteles tradicionales y una vista mágica.

En Anguila se puede realizar turismo de lujo. | Foto: Getty Images

Según el portal, la mejor forma de recorrer esta isla es alquilando un carro. Dado que tiene un ambiente seguro, lo ideal no es permanecer en el hotel, sino salir a explorar las playas, sitios históricos, restaurantes y demás atractivos turísticos.