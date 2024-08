Este es el tipo de maletas que se pueden llevar en un avión sin pagar

Antes de emprender un viaje es indispensable prestar mucha atención al momento de adquirir un boleto de avión, ya que los usuarios no solo deben tener en cuenta la fecha y hora de su cita en el aeropuerto para iniciar una nueva aventura, sino también la tarifa que involucra.

Esta recomendación se hace debido a las restricciones en la compra de boletos que han establecido las compañías aéreas , tales como el pago adicional de equipaje en caso de que las maletas no cumplan con las dimensiones indicadas en sus políticas, el peso o la cantidad de piezas permitidas para ir en la cabina.

En primer lugar, es importante recordar que hay dos tipos de equipaje; el de mano y las maletas de cabina, ambas con unas normas distintas para llevar en el avión, que si no se acatan, los viajeros pueden enfrentarse a la imposición de recargos, precisamente por el exceso de equipaje que se debe reubicar en la bodega del avión.

| Foto: Universal Images Group via Getty

Una mujer pone su equipaje de mano en el compartimiento del avión | Foto: Universal Images Group via Getty

De esta manera, podrá organizar su equipaje más tranquilo evitando no solo ahorrar unos cuantos pesos, sino también la pérdida de tiempo y el estrés que genera la inseguridad de no saber si se está incumpliendo o no con sus restricciones, solo hasta el momento de llegar al aeropuerto y estar a punto de abordar el avión, exponiéndose a situaciones inesperadas que interrumpan el flujo normal de los planes que tiene.