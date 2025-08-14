Turismo
Este municipio de Nariño es conocido como “la perla del Pacífico”; destino único que encapsula la belleza y diversidad
Entre sus playas más destacas se encuentran La Bocona, San Juan y El Morro.
San Andrés de Tumaco, conocido como la Perla del Pacífico, es un destino único que impresiona por su belleza y diversidad. Ubicado en el departamento de Nariño, este puerto de arenas negras, manglares y una amplia variedad de flora y fauna, invita a los turistas a explorar su biodiversidad y su cultura afrocolombiana.
Tumaco es muy famoso por sus playas de arena negra, ideales para disfrutar del sol, la serenidad del océano y olas perfectas para practicar surf. Su posición geográfica permite tener un acceso privilegiado a experiencias de avistamiento de ballenas jorobadas.
De acuerdo a Colombia Travel, “las playas de Tumaco son ideales para quienes buscan escapar de los destinos turísticos convencionales y disfrutar de un ambiente más natural y relajado“.
Entre sus playas más destacas se encuentran La Bocona, San Juan y El Morro, un lugar emblemático donde el paisaje es dominado por un peñasco rocoso natural.
Lo más leído
Rutas ecoturísticas y culturales
Tumaco y la Gobernación de Nariño, ofrece varias rutas turísticas diseñadas para brindarle a los turistas una experiencia completa.
Ruta del cacao
- Según el portal, este recorrido permite a los visitantes conocer el proceso de cultivo y producción de café de cacao junto a familias tumaqueñas. “La ruta incluye la oportunidad de observar el cultivo de cacao, participar en su cosecha y conocer el proceso de producción de productos derivados como el chocolate. Es una experiencia única que conecta a los turistas con la cultura agrícola local".
Ruta de la piangua:
- Esta ruta invita a los viajeros a unirse a familias locales en la recolección de piangua en los manglares. Esto es un molusco muy valorado en la gastronomía tumaqueña. “Esta ruta ofrece una visión auténtica de la vida en Tumaco y permite a los visitantes aprender sobre técnicas ancestrales y degustar platillos locales a base de piangua", agregó el portal.
Ruta sol, playa y avistamiento de ballenas:
- En esta región se puede hacer avistamiento de ballenas jorobadas. Esta ruta comienza en las playas de Tumaco y sigue en Barbacoas, donde se puede observar a estos animales durante su migración anual.
Ruta de avistamiento de aves:
Tumaco también es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves, especialmente en sus selvas y manglares. “Además del avistamiento de aves, esta ruta permite explorar la flora y fauna local y conocer más sobre la relación entre las comunidades y su entorno natural”, sentenció Colombia Travel.