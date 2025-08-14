Suscribirse

Este municipio de Nariño es conocido como “la perla del Pacífico”; destino único que encapsula la belleza y diversidad

Redacción Turismo
15 de agosto de 2025, 2:18 a. m.
Tumaco se ha convertido en una vitrina para visibilizar el turismo comunitario con actividades económicas viable en el Municipio, con sus paisajes costeros y su tradición culinaria, resultado de sus raíces afrocolombianas e indígenas que hoy muestran al mundo.
Tumaco es muy famoso por sus playas de arena negra, ideales para disfrutar del sol, la serenidad del océano y olas perfectas para practicar surf. | Foto: Jorge Orozco

San Andrés de Tumaco, conocido como la Perla del Pacífico, es un destino único que impresiona por su belleza y diversidad. Ubicado en el departamento de Nariño, este puerto de arenas negras, manglares y una amplia variedad de flora y fauna, invita a los turistas a explorar su biodiversidad y su cultura afrocolombiana.

Tumaco es muy famoso por sus playas de arena negra, ideales para disfrutar del sol, la serenidad del océano y olas perfectas para practicar surf. Su posición geográfica permite tener un acceso privilegiado a experiencias de avistamiento de ballenas jorobadas.

Tumaco, Nariño
Tumaco, Nariño | Foto: Getty Images

De acuerdo a Colombia Travel, “las playas de Tumaco son ideales para quienes buscan escapar de los destinos turísticos convencionales y disfrutar de un ambiente más natural y relajado“.

Entre sus playas más destacas se encuentran La Bocona, San Juan y El Morro, un lugar emblemático donde el paisaje es dominado por un peñasco rocoso natural.

Rutas ecoturísticas y culturales

Tumaco y la Gobernación de Nariño, ofrece varias rutas turísticas diseñadas para brindarle a los turistas una experiencia completa.

Ruta del cacao

  • Según el portal, este recorrido permite a los visitantes conocer el proceso de cultivo y producción de café de cacao junto a familias tumaqueñas. “La ruta incluye la oportunidad de observar el cultivo de cacao, participar en su cosecha y conocer el proceso de producción de productos derivados como el chocolate. Es una experiencia única que conecta a los turistas con la cultura agrícola local".

Ruta de la piangua:

  • Esta ruta invita a los viajeros a unirse a familias locales en la recolección de piangua en los manglares. Esto es un molusco muy valorado en la gastronomía tumaqueña. “Esta ruta ofrece una visión auténtica de la vida en Tumaco y permite a los visitantes aprender sobre técnicas ancestrales y degustar platillos locales a base de piangua", agregó el portal.

Ruta sol, playa y avistamiento de ballenas:

Avistamiento de ballenas jorobadas
En esta región se puede hacer avistamiento de ballenas jorobadas. | Foto: Cortesía - Parques Nacionales Naturales de Colombia
  • En esta región se puede hacer avistamiento de ballenas jorobadas. Esta ruta comienza en las playas de Tumaco y sigue en Barbacoas, donde se puede observar a estos animales durante su migración anual.

Ruta de avistamiento de aves:

Tumaco también es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves, especialmente en sus selvas y manglares. “Además del avistamiento de aves, esta ruta permite explorar la flora y fauna local y conocer más sobre la relación entre las comunidades y su entorno natural”, sentenció Colombia Travel.

