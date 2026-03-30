Guatavita realizará el Festival Póngase Trucha 2026 durante Semana Santa

En el marco de la Semana Santa, la Alcaldía Municipal de Guatavita anunció la realización del Festival Póngase Trucha 2026, una iniciativa que busca destacar la tradición gastronómica del municipio a través de la trucha, uno de sus productos más representativos.

El evento se desarrollará del 2 al 5 de abril e incluirá una Ruta Gastronómica en la que restaurantes locales ofrecerán diferentes preparaciones con este ingrediente como base. La actividad estará abierta tanto a habitantes de la región como a visitantes.

De acuerdo con la administración municipal, el festival tiene como objetivo fortalecer el turismo, apoyar el comercio local y promover las tradiciones culinarias del territorio durante la temporada de Semana Santa.

“Este festival es una oportunidad para mostrarle al país y al mundo lo mejor de nuestra gastronomía. La trucha no solo es un producto, es parte de nuestra identidad y de la historia de Guatavita”, afirmó Fabián Varela, secretario de Cultura, Recreación, Deportes y Turismo.

El funcionario también invitó a los asistentes a participar en las actividades programadas: “Invitamos a todos los visitantes a que recorran nuestra Ruta Gastronómica, apoyen a nuestros emprendedores y vivan una experiencia llena de sabor, tradición y hospitalidad”.

Asimismo, destacó el componente cultural del evento durante esta temporada: “En Semana Santa queremos que las familias encuentren en Guatavita un destino que combina turismo, cultura y gastronomía. Aquí cada plato cuenta una historia y refleja el amor de nuestra gente por la cocina”.

La Alcaldía Municipal reiteró la invitación a turistas y habitantes a sumarse a esta celebración y recorrer la oferta gastronómica dispuesta en el municipio.