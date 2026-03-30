CÁPSULA

Guatavita realizará el Festival Póngase Trucha 2026 durante Semana Santa

El evento gastronómico se llevará a cabo del 2 al 5 de abril y contará con la participación de restaurantes locales en una ruta centrada en la trucha.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 2:00 p. m.
Guatavita es uno de los destinos imperdibles cerca de Bogotá
Guatavita es uno de los destinos imperdibles cerca de Bogotá Foto: Getty Images/iStockphoto

En el marco de la Semana Santa, la Alcaldía Municipal de Guatavita anunció la realización del Festival Póngase Trucha 2026, una iniciativa que busca destacar la tradición gastronómica del municipio a través de la trucha, uno de sus productos más representativos.

El evento se desarrollará del 2 al 5 de abril e incluirá una Ruta Gastronómica en la que restaurantes locales ofrecerán diferentes preparaciones con este ingrediente como base. La actividad estará abierta tanto a habitantes de la región como a visitantes.

De acuerdo con la administración municipal, el festival tiene como objetivo fortalecer el turismo, apoyar el comercio local y promover las tradiciones culinarias del territorio durante la temporada de Semana Santa.

Este festival es una oportunidad para mostrarle al país y al mundo lo mejor de nuestra gastronomía. La trucha no solo es un producto, es parte de nuestra identidad y de la historia de Guatavita”, afirmó Fabián Varela, secretario de Cultura, Recreación, Deportes y Turismo.

Turismo

La ciudad turística construida dentro de un cráter volcánico encanta con sus aguas termales

Turismo

El pueblo antioqueño que comparan con un pesebre; tiene fachadas coloridas y lindos atractivos naturales

Turismo

El pueblo de Antioquia reconocido por sus atractivos naturales, un destino ideal para el senderismo y el avistamiento de aves

Turismo

Semana Santa 2026: iglesias históricas del centro de Bogotá ofrecen peregrinaciones gratuitas

Turismo

Semana Santa en Boyacá: este destino le da la bienvenida a los viajeros con estrategia turística y cultural

Turismo

¿Busca reflexión, desconexión y bienestar en Semana Santa? Estos son algunos destinos colombianos que atraen a los viajeros

Turismo

El pueblo de Caldas bañado de aguas cristalinas y de gran belleza colonial y cultural

Turismo

El encantador pueblo cerca de Bogotá que cautiva con su belleza arquitectónica y encantos naturales; un destino que lo tiene todo

Turismo

¿Guatavita o Villeta? A qué destino es más rápido llegar desde Bogotá y qué planes hacer

Turismo

Los cinco lugares imperdibles para visitar en Cundinamarca: naturaleza, historia y aventura a solo unos pasos de Bogotá

El funcionario también invitó a los asistentes a participar en las actividades programadas: “Invitamos a todos los visitantes a que recorran nuestra Ruta Gastronómica, apoyen a nuestros emprendedores y vivan una experiencia llena de sabor, tradición y hospitalidad”.

Asimismo, destacó el componente cultural del evento durante esta temporada: “En Semana Santa queremos que las familias encuentren en Guatavita un destino que combina turismo, cultura y gastronomía. Aquí cada plato cuenta una historia y refleja el amor de nuestra gente por la cocina”.

La Alcaldía Municipal reiteró la invitación a turistas y habitantes a sumarse a esta celebración y recorrer la oferta gastronómica dispuesta en el municipio.