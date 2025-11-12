Suscribirse

Turismo

Inauguran nueva ruta aérea entre Colombia y México

La conexión entre Bogotá y Guadalajara inició operaciones el pasado 4 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 2:53 p. m.
Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Aeropuerto El Dorado de Bogotá | Foto: Invest in Bogotá.

La aerolínea mexicana Volaris inauguró recientemente la nueva ruta aérea Bogotá–Guadalajara, una conexión que busca impulsar el turismo y los negocios entre Colombia y México y, además, consolidar a la capital colombiana como un hub aéreo estratégico de la región.

La directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), Ángela Garzón, afirmó que esta conexión refuerza a Bogotá como una ciudad abierta al mundo.

“La conectividad entre México y Bogotá sigue creciendo: este año esperamos más de 1.300 vuelos y 230.000 asientos entre ambos países. En 2025, Volaris operará 45 vuelos nuevos desde Guadalajara y Ciudad de México, movilizando a más de 14.000 pasajeros. Todo esto consolida a nuestra ciudad como un destino competitivo, sostenible y vibrante, y reafirma a Bogotá como la gran puerta de entrada a Sudamérica”, dijo la funcionaria.

Contexto: Destacan a Bogotá entre las mejores urbes del mundo, según el ranking World’s Best Cities

México, un mercado clave

De acuerdo con información del Instituto de Turismo de Bogotá, México es un mercado importante para la capital del país. Según la Encuesta de ‘Viajeros 2025-I’ del Observatorio de Turismo, este país es el segundo con más tiquetes vendidos hacia Bogotá, el tercero en llegada de visitantes extranjeros y el cuarto en reservas de vuelos hacia la capital.

Volaris.
Volaris. | Foto: Cortesía

Adicionalmente, entre los meses de enero y septiembre de este año, más de 600 mil viajeros mexicanos llegaron a Colombia, y uno de cada cuatro se hospedó en Bogotá. “El 70 % viajó por turismo y el 9 % por negocios, reflejando la confianza del visitante internacional en la oferta cultural, gastronómica y de experiencias de la capital”, agregó la entidad en un comunicado.

La nueva ruta inició operaciones el pasado 4 de noviembre y permitirá a los viajeros acceder directamente a Guadalajara, “una de las ciudades más dinámicas de México, reconocida por su riqueza cultural, su gastronomía y su liderazgo empresarial. Además, desde esta ciudad se podrán conectar con otros destinos de alto interés turístico como Tequila y la Ribera de Chapala, así como con diferentes puntos en Estados Unidos, entre ellos Los Ángeles, Houston y Fresno”.

Contexto: A pocas horas de Bogotá: el pueblo que sorprende por ser el hogar de la campana considerada como la más grande de Colombia

Los tiquetes para la nueva conexión están disponibles en la página web de la aerolínea y en la app Volaris 2.0, con tarifas desde 107 dólares por trayecto.

La ruta Bogotá–Guadalajara se suma a la apertura de otras conexiones internacionales inauguradas en 2025, como Brasilia, Manaus, Monterrey y Ciudad de Guatemala, “fortaleciendo el posicionamiento de la capital colombiana como un centro regional de negocios, cultura y sostenibilidad”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Competencia desleal? Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras

2. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

3. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

4. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

5. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáMéxicoVolaris

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.