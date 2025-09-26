La Guajira conquista Cannes y gana premio con campaña turística lanzada a principios de este año

La Guajira se viene consolidando como un destino turístico de gran nivel y gracias a la estrategia “Descubre La Guajira” hoy está en el radar del turismo internacional, a donde quería llegar.

El video de la campaña “Cultura Eterna, Aventura Inigualable”, que es pieza central de la mencionada estrategia, obtuvo el premio como Mejor Video y Mejor Cinematografía en Cannes Corporate Media & TV Awards, el festival internacional más influyente para el cine corporativo y de marca del mundo.

Este reconocimiento sitúa a la pieza guajira en la élite audiovisual del mundo y abre puertas a alianzas creativas y comerciales de alto nivel, según informa la propia Gobernación del Departamento.

El film también fue distinguido en Portugal (ART&TUR), Terres Travel Festival (España) y Zagreb TourFilm Festival (Croacia), consolidando al departamento como un caso ejemplar de creatividad territorial con impacto económico.

Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira, recibió uno de los galardones en Cannes. | Foto: Gobernación de la Guajira/API.

“Este reconocimiento simultáneo en capitales del cine turístico no tiene precedentes para un destino de Colombia y, en general, de América Latina. Confirma que nuestra propuesta creativa compite de tú a tú con cualquier destino del mundo”, afirmó Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira, quien recibió en Cannes uno de los galardones. De forma paralela, el director de turismo del departamento, Rafael Zúñiga, recibió el premio obtenido en el Terres Travel Festival en España.

Además de los galardones internacionales, la estrategia Descubre La Guajira también ha sido destacada en Colombia como finalista a la Medalla al Mérito Turístico como mejor estrategia de promoción. El ganador se anunciará el 2 de octubre.

Resultados económicos

La visibilidad lograda en el contexto internacional potencia nuevas oportunidades. De acuerdo con los datos de la Gobernación, la estrategia “Descubre La Guajira”, lanzada a principios de 2025, ya ha comenzado a generar resultados de alto impacto.

Entre enero y junio del presente año, el departamento registró 6.588 llegadas de turistas internacionales, lo que representa un incremento del 96 % frente al mismo periodo de 2024 y un gasto extranjero con tarjeta de crédito de US$2,2 millones, equivalente a un crecimiento del 10,3% respecto al año anterior.

El Cabo de la Vela es uno de los lugares más turísticos y llamativos de La Guajira. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La mencionada estrategia articula reconocimiento internacional con desarrollo local. Los datos oficiales indican que a la fecha se han fortalecido 250 empresarios locales, se han impulsado 100 planes de negocio y se ha otorgado capital inteligente y becas internacionales de ONU Turismo a 50 beneficiarios.

La estrategia fue concebida con un enfoque global y orientada a atraer visitantes de alto valor, pues el propósito es generar mayor derrama económica, al tiempo que se consolida un tejido empresarial competitivo y resiliente.

Sobre la producción