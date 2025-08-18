Los 3 destinos que compiten con Girardot para disfrutar el fin de semana; están cerca a Bogotá

Durante varios años, Girardot fue considerado como uno de los destinos con mayor cantidad de turistas en Cundinamarca, pues gracias a su cercanía con la ciudad de Bogotá, su clima cálido y su amplia oferta de hoteles y actividades, resultó fascinante para las personas que esperaban tener un fin de semana tranquilo y lejos de las preocupaciones.

Sin embargo, en los últimos tiempos otros municipios del departamento han empezado a ganar protagonismo en el mapa turístico, conquistando a quienes buscan experiencias distintas sin tener que desplazarse demasiado lejos de la capital.

Estos son los 3 destinos preferidos de los turistas, además de Girardot. | Foto: Adobe Stock

Se trata de Nocaima, Anapoima y Cachipay, tres municipios que han adquirido popularidad y poco a poco han tomado fuerza gracias a sus beneficios y atractivos, como lo son el descanso, la naturaleza y los planes de aventura.

Con propuestas que van desde la aventura extrema hasta la relajación total, estos municipios han logrado captar la atención de viajeros que antes tenían a Girardot como primera opción.

Nocaima

Ubicado a menos de dos horas de Bogotá, Nocaima se ha consolidado como un lugar ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre. Su clima templado, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 24 grados, permite realizar caminatas ecológicas, visitar cascadas y practicar deportes de aventura como el torrentismo o el senderismo de montaña.

El municipio cuenta con varios miradores naturales desde donde se aprecian paisajes verdes, convirtiéndose en un atractivo para fotógrafos y amantes de la naturaleza.

@nocaimaalcaldia #NocaimaAniversario420 💚💛💚 Hace 4️⃣2️⃣0️⃣ años, Nocaima nació entre montañas y sueños, forjada por manos trabajadoras que entendieron que el esfuerzo es el alma de la tierra. Nuestros ancestros cultivaron más que campos… sembraron valores, raíces profundas que hoy nos sostienen. De su legado nacieron la tradición agropecuaria y la dulzura de la caña panelera, símbolo de nuestra identidad. La sensibilidad cultural floreció en cada calle, en cada historia contada a la luz del atardecer. Y los lazos de amistad, fuertes como nuestras montañas, han unido generaciones que siguen construyendo el futuro. 🌟 🥳 Hoy celebramos con orgullo, porque Nocaima es más que tierra y trabajo… es historia, es fuerza, es unión. 420 años de legado, 420 años de esencia que nos hace únicos. 👥 ¡Sigamos adelante, con la misma pasión que nos trajo hasta aquí! 💚💛💚 #TuHistoriaSomosTodos #Nocaima420Años #Aniversario #Nocaima ♬ sonido original - Alcaldía Municipal de Nocaima

Anapoima

Con temperaturas que rondan entre los 25 y 28 grados, Anapoima es uno de los destinos preferidos por quienes buscan un clima cálido sin necesidad de recorrer largas distancias.

A tan solo 90 minutos de Bogotá, este municipio ofrece una amplia variedad de hoteles campestres, casas de descanso y clubes vacacionales que lo hacen muy atractivo para las familias y grupos de amigos.

Entre sus actividades más populares están los paseos en bicicleta por carreteras secundarias rodeadas de vegetación, las cabalgatas y la práctica de deportes acuáticos en piscinas y balnearios.

Cachipay

Conocido por su ambiente tranquilo y su clima fresco, el cual suele mantenerse alrededor de los 20 grados, Cachipay se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan un plan de desconexión y bienestar.