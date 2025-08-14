Suscribirse

¿A dónde viajar en puente festivo gastando menos: Villa de Leyva o Girardot?

Si su objetivo es ahorrar en sus próximas vacaciones, conozca el destino que mejor se podría ajustar a su presupuesto.

Redacción Turismo
14 de agosto de 2025, 7:17 p. m.
Villa de Leyva y Girardot
Paisajes de Villa de Leyva (a la izquierda) y Girardot (derecha). | Foto: Cortesía - Getty Images / Alcaldía Municipal de Girardot, Cundinamarca

Los puentes festivos en Colombia suelen convertirse en una excusa perfecta para disfrutar escapadas cortas a destinos cercanos. Quienes viajan desde Bogotá, por ejemplo, cuentan con el privilegio de visitar varios pueblos llenos de encanto, ubicados a pocos kilómetros de la capital, bien sea en el departamento de Cundinamarca o Boyacá.

Algunos de estos destinos, que están en la lista de los preferidos entre los viajeros locales, son Villa de Leyva (Boyacá), y Girardot (Cundinamarca). Sin embargo, si su objetivo es ahorrar en sus próximas vacaciones, es importante tener en cuenta algunos datos clave que podrían funcionar para ajustar el presupuesto de manera oportuna.

Contexto: Así es el ‘municipio verde’ del Meta, conocido también como la ‘capital salinera’ del departamento

Estos datos corresponden a gastos esenciales como transporte y hospedaje. Por eso, con el objetivo de preparar su próximo viaje sin contratiempos, a continuación se mencionan precios aproximados que pueden variar según la temporada, días de estadía y la cantidad personas.

Teniendo en cuenta esto, se aconseja verificar las tarifas previo al viaje en páginas o plataformas confiables como Pinbus, Booking.com y Airbnb.

  • Transporte: para el próximo puente festivo en Colombia, que cae el 18 de agosto, el pasaje de bus a Villa de Leyva desde Bogotá tiene un costo de $43.000 COP, de acuerdo con los datos registrados en Pinbus.

En el caso del viaje a Girardot, la tarifa se encuentra entre los $31.000 COP a los $45.000 COP, dependiendo la compañía prestadora del servicio de transporte.

Pueblos de tierra caliente más cercanos a Bogotá; ofrecen una gran variedad de actividades para realizar y festivales locales
Girardot, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Girardot, Cundinamarca
  • Alojamiento: En cuanto al hospedaje, en Villa de Leyva se pueden encontrar opciones de hostales y posadas cómodas con precios que van desde 80.000 a 150.000 pesos por noche.

En Girardot, el promedio en alojamiento, especialmente aquellos que cuentan con piscina, suelen costar entre 150.000 y 250.000 pesos por noche o más, dependiendo la temporada.

Basado en estos datos, un viaje a Villa de Leyva en puente festivo podría ser menos costoso por los precios en alojamiento, ya que en transporte el cambio no es tan grande en comparación con el viaje a Girardot, cuyos precios en hospedaje suelen ser más elevados.

Villa de Leyva
Villa de Leyva es uno de los destinos coloniales imperdibles para visitar en Boyacá. | Foto: Getty Images

¿Qué planes hacer en cada uno de estos destinos?

Una de las actividades imperdibles en Villa de Leyva es explorar su centro histórico y la Plaza Mayor, donde se encuentra también la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Casa Museo Luis Alberto Acuña y edificaciones que se destacan por su arquitectura conservada.

Contexto: Cuatro joyas cerca de Bogotá para visitar y pueblear en un solo día

Muy cerda de la Plaza Mayor está la Plazuela del Carmen, un lugar donde es posible descansar y conocer otros sitios de interés situados a pocos metros como la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y el Museo del Carmen.

Girardot, por su parte, es un destino atractivo para el turismo debido a su clima cálido y su ubicación junto al río Magdalena. Entre los sitios de interés para visitar se destacan el Parque Principal, el Malecón del Magdalena y el Parque de la Salud.

