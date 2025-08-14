¿A dónde viajar en puente festivo gastando menos: Villa de Leyva o Girardot?

Los puentes festivos en Colombia suelen convertirse en una excusa perfecta para disfrutar escapadas cortas a destinos cercanos. Quienes viajan desde Bogotá, por ejemplo, cuentan con el privilegio de visitar varios pueblos llenos de encanto, ubicados a pocos kilómetros de la capital, bien sea en el departamento de Cundinamarca o Boyacá.

Algunos de estos destinos, que están en la lista de los preferidos entre los viajeros locales, son Villa de Leyva (Boyacá), y Girardot (Cundinamarca). Sin embargo, si su objetivo es ahorrar en sus próximas vacaciones, es importante tener en cuenta algunos datos clave que podrían funcionar para ajustar el presupuesto de manera oportuna.

Estos datos corresponden a gastos esenciales como transporte y hospedaje. Por eso, con el objetivo de preparar su próximo viaje sin contratiempos, a continuación se mencionan precios aproximados que pueden variar según la temporada, días de estadía y la cantidad personas.

Teniendo en cuenta esto, se aconseja verificar las tarifas previo al viaje en páginas o plataformas confiables como Pinbus, Booking.com y Airbnb.

Transporte: para el próximo puente festivo en Colombia, que cae el 18 de agosto, el pasaje de bus a Villa de Leyva desde Bogotá tiene un costo de $43.000 COP, de acuerdo con los datos registrados en Pinbus.

En el caso del viaje a Girardot, la tarifa se encuentra entre los $31.000 COP a los $45.000 COP, dependiendo la compañía prestadora del servicio de transporte.

Girardot, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Girardot, Cundinamarca

Alojamiento: En cuanto al hospedaje, en Villa de Leyva se pueden encontrar opciones de hostales y posadas cómodas con precios que van desde 80.000 a 150.000 pesos por noche.

En Girardot, el promedio en alojamiento, especialmente aquellos que cuentan con piscina, suelen costar entre 150.000 y 250.000 pesos por noche o más, dependiendo la temporada.

Basado en estos datos, un viaje a Villa de Leyva en puente festivo podría ser menos costoso por los precios en alojamiento, ya que en transporte el cambio no es tan grande en comparación con el viaje a Girardot, cuyos precios en hospedaje suelen ser más elevados.

Villa de Leyva es uno de los destinos coloniales imperdibles para visitar en Boyacá. | Foto: Getty Images

¿Qué planes hacer en cada uno de estos destinos?

Una de las actividades imperdibles en Villa de Leyva es explorar su centro histórico y la Plaza Mayor, donde se encuentra también la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Casa Museo Luis Alberto Acuña y edificaciones que se destacan por su arquitectura conservada.

Muy cerda de la Plaza Mayor está la Plazuela del Carmen, un lugar donde es posible descansar y conocer otros sitios de interés situados a pocos metros como la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y el Museo del Carmen.