Turismo

Según la inteligencia artificial, estos son los mejores parques acuáticos de Colombia para visitar en agosto

En Colombia, los parques acuáticos no solo son lugares para refrescarse, sino escenarios donde se mezclan cultura, naturaleza y diversión.

Redacción Turismo
12 de agosto de 2025, 2:55 a. m.
Piscilago
En Colombia, los parques acuáticos no solo son lugares para refrescarse, sino escenarios donde se mezclan cultura, naturaleza y diversión. | Foto: Instagram @piscilagocol

Colombia es un país que cuenta con clima variado y gracias a su creciente oferta turística, cuenta con parques acuáticos que son un paraíso de diversión para familias y amigos en busca de relajación y adrenalina.

ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, elaboró un ranking con los cuatro mejores parques acuáticos para visitar en el mes de agosto.

Contexto: Los cinco pueblos más tranquilos de Cundinamarca para descansar en agosto, según la IA

Los 5 mejores parques acuáticos para visitar

1. Piscilago (Girardot, Cundinamarca): ubicado a menos de tres horas de Bogotá, es uno de los parques acuáticos más grandes de Latinoamérica. Cuenta con más de 30 atracciones entre las que destacan toboganes de hasta 40 metros de altura. Además, tiene un zoológico y áreas de naturaleza.

Piscilago
Sus atracciones están diseñadas para adultos y niños. | Foto: Instagram @piscilagocol

2. Parque Acuático Kanaloa (Santa Fe de Antioquia, Antioquia): según la inteligencia artificial, este parque está inspirado en la cultura polinesa. “Kanaloa ofrece un ambiente exótico con piscinas temáticas, cascadas artificiales y toboganes para todas las edades. La combinación de clima cálido y arquitectura decorativa lo hace perfecto para una escapada desde Medellín. Su “río salvaje” y las áreas infantiles garantizan diversión para toda la familia", señaló esta IA.

3. Acuaparque de la Caña (Cali, Valle del Cauca): Este parque está ubicado en el suroccidente de Colombia y cuenta con una amplia variedad de actividades. Entre sus atracciones destacan el “Tsunami”, una piscina de gran tamaño y toboganes de alta velocidad. Este acuaparque también ofrece espectáculos y eventos durante la temporada alta.

Imagen de una de las atracciones de Acuaparque de la Caña en Cali.
Este parque está ubicado en el suroccidente de Colombia y cuenta con una amplia variedad de actividades. | Foto: Cortesía CRP

4. Parque Acuático del Café (Montenegro, Quindío): el último parque mencionado por esta inteligencia artificial es el Parque Acuático del Café ubicado en el Eje Cafetero. Este lugar cuanta con piscinas con olas, zonas infantiles y toboganes de distintas intensidades. Lo mejor de este lugar es que combina la diversión acuática con el paisaje cafetero y actividades relacionadas con este rico producto.

“En Colombia, los parques acuáticos no solo son lugares para refrescarse, sino escenarios donde se mezclan cultura, naturaleza y diversión. Desde el centro del país hasta el Eje Cafetero, cada uno ofrece experiencias únicas que invitan a volver una y otra vez”, agregó la IA.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de Semana.

