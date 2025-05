Mexicano llegó a Bogotá y se terminó amañando; lanzó llamativo elogio que causó sorpresa: “Funciona”

“Es un transporte público que funciona, no será el más barato, no será el más limpio, estará muy lleno en las horas pico, pero funciona. Te subes en un lado y te bajas al otro lado de la ciudad, con el mismo pasaje, es una chimba”, dijo convencido ante la incredulidad de su pareja.

“Prefiero irme caminando”, “Nadie me hará amarte transmiseria”, “Vayan a Japón y se darán cuenta que transmilenio no sirve, simplemente es una opinión de un tipo que viene de turismo”, fueron algunas de los opiniones críticas.

“El TransMilenio es excelente, lo malo es la cantidad de personas que no tienen cultura ciudadana”, “Es cierto, vivo en Bogotá y funciona muy bien, de acuerdo con tu esposo, cuando veo tanto tráfico y voy en Transmilenio, se siente muy bien y un fresquito”, “Totalmente de acuerdo, es un sistema que funciona, lo malo es la falta de cultura de la gente”, “De acuerdo, Transmilenio no es el mejor, el más moderno, el más cómodo, pero es rápido y facilita mucho la vida”, “El trasmi es lo máximo. He ido a otros países donde el metro te cambia la tarifa por zonas, no hay cobertura de extremo a extremo. Todo es lejos de las estaciones”, “Mi papá dice algo muy cierto. Cuando me quejo de TrasMilenio, me dice ‘ojalá le hubiera tocado aguantar lo que era el transporte en los 80 y 90, que eran buses cebolleros con un trancón de dos horas‘”, fueron algunos de los mensajes.