Este 18 y 19 de abril, la Quesatón vuelve a Bogotá como una vitrina directa del campo colombiano, donde los campesinos ofrecen sus productos sin intermediarios y fortalecen su economía.

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Sabores del campo: los productos que trae la Quesatón a Bogotá

En Bogotá, donde el queso es casi tan cotidiano como el café de la mañana, una iniciativa ha venido creciendo en silencio hasta convertirse en un fenómeno urbano-rural conocido como la Quesatón.

Lo que empezó como una respuesta puntual a las dificultades de comercialización en el campo hoy se perfila como una de las vitrinas más visibles para los pequeños productores.

En su edición de abril de 2026, vuelve a poner el foco en esa conexión directa entre campesinos y ciudad.

La jornada programada para el 18 y 19 de abril, hace parte de una dinámica que ha tomado fuerza en los últimos años en Bogotá, en la que los llamados mercados campesinos han recuperado protagonismo.

En la Quesatón de Bogotá, los protagonistas no son solo los quesos, sino toda una oferta de productos campesinos que llegan directamente desde el campo a la ciudad.

Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de quesos frescos, desde el tradicional queso campesino hasta opciones como cuajada, queso criollo, descremado y otras presentaciones artesanales .

Además, la oferta se amplía con otros derivados lácteos como yogures artesanales, incluido el tipo griego, así como preparaciones típicas como el chicharrón de cuajada .

A esto se suman los amasijos tradicionales, elaborados de forma casera por los mismos productores, que suelen acompañarse con bebidas como chocolate o aguapanela, reforzando la experiencia de sabores del campo .

En algunas ediciones también se han incluido variedades más específicas como queso doble crema, queso paipa, mozzarella o queso de hoja, lo que muestra la diversidad de la producción lechera.

En conjunto, la Quesatón no es solo una feria de queso: es una muestra completa de productos lácteos y alimentos tradicionales que reflejan la cultura gastronómica campesina colombiana.

La Quesatón en Bogotá: fechas, horarios y puntos clave

Este fin de semana, Bogotá vuelve a convertirse en vitrina del campo colombiano con una nueva edición de la Quesatón.

La jornada se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026, con horarios aproximados entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 o 5:00 de la tarde, dependiendo del punto.

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Publicaciones recientes de la iniciativa Soy Campesino y convocatorias en Facebook indican que la Quesatón de este 18 y 19 de abril se realizará en varios puntos de la ciudad.

Los principales lugares confirmados son el Parque Lourdes, el Parque Plaza Imperial en Suba y otros espacios abiertos en el sur de la ciudad.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran la alta asistencia y la venta directa de productos campesinos durante la Quesatón 2025 Los productores lograron agotar gran parte de su oferta en jornadas de gran acogida ciudadana . Foto: X @diegoandres_g/ API

Allí los campesinos estarán ofreciendo sus productos hasta agotar existencias.

El evento también ha sido impulsado desde lo digital. Iniciativas promovidas por creadores de contenido han ayudado a visibilizar estas jornadas y a convocar masivamente a los bogotanos.